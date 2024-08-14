竹山竹夢親子公園土地變更未果 居民怨開園日遙遙無期

同樣是親子共融公園，南投草屯親子公園已於7月底竣工，縣府表示，本月便將辦理驗收程序，預定9月將移交南投教育處委管後啟用，但也已完工的竹山竹夢親子公園，則因土地尚未變更為公園用地，加上竹山鎮公所未表態接管意願，目前園內各新建遊具場地布滿了竹葉及樹枝，鎮民抱怨開園日仍遙遙無期。

南投縣政府表示，考量縣內親子遊憩場域缺乏，於2021年名間親子生態園區啟用後，分別於埔里、竹山、草屯覓地興建親子公園，但受限鄉鎮公所財力困窘，名間園區委由南投農產運銷公司管理，而草屯鎮利用當地植物公園草皮綠地，斥資5000萬元現地打造親子共融遊憩運動公園，去年3月動工，近期竣工後待驗收將移交教育處管理。

竹山鎮公所為公墓公園化及閒置公有土地活化，配合縣府將第㇐公墓轉型成具有在地特色「竹夢親子公園」，在主題設計上，將「竹」的意象注入整體環境中，作為地方居民或遊客可駐足遊憩的開放場域，總工程費6200萬元，提供嶄新的戶外遊憩空間，目前工程已竣工準備辦理驗收程序，南投建設處原有意公園未來交由公所接管，但鎮公所意願不高，認為至少要啟用保固一年後再接手管理。