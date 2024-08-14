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彰化縣府秘書長由蔡明娟接任 青發及農業處長也離職

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府新任秘書長蔡明娟。圖／取自蔡明娟臉書
彰化縣政府新任秘書長蔡明娟。圖／取自蔡明娟臉書

彰化縣長王惠美第二任任期還未過半，小內閣即將調整，包括秘書長陳逸玲退休、農業處長邱奕志借調歸建及青年發展處長黃金樺請辭，其中，新任秘書長將由現任立法院編審蔡明娟接任，她曾擔任彰化縣政府建設處過商業科長，對彰化縣算是熟悉。

這波出缺的3項職務，原秘書長陳逸玲及青發處長黃金樺均在本月15日離職，農業處長邱奕志則到月底借調結束，回原任教的大學教書。這波人事，除蔡明娟確定接任秘書長外，農業處將暫由副處長蕭麗玲代理，至於青發處長的繼任人選，仍由縣長王惠美物色中。

56歲的蔡明娟，曾任彰化縣政府建設處商業課長，10多年前，轉到中央立法院等部門服務，做過秘書、編審，目前是位在台中市霧峰區的立法院議政博物館編纂，是以簡任十二職等平調接任十二職等的縣府秘書長。

黃金樺是首任的青年發展處處長，他是「日常經典」、「日常野草」兩大品牌的創辦人，被王惠美延攬擔任處長兩年半來，有多項創新作為，令人耳目一新，他的突然請辭，令縣府人員有些意外。他是以另有規畫為由，回到業界。

農業處 黃金

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