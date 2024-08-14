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台中「窩草的日子」放彩煙鄰居最怕聽到倒數聲 農地違規使用罰不怕

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳，因施放粉塵煙火引起轟然巨響。圖／取自Dcard
台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳，因施放粉塵煙火引起轟然巨響。圖／取自Dcard

台中市霧峰區「窩草的日子」親子、求婚、寵物友善餐廳，日前在戶外舉辦性別派對，因施放彩煙引起轟然巨響，遭現場受驚嚇客人PO網投訴。有餐廳附近居民今反映， 該餐廳農地違規使用，施放彩煙幾乎成為經常，他們只要聽到「5、4、3、2、1」的倒數聲，就知下一刻要迎來巨大的爆裂聲，日子過的痛苦萬分，但向市府反映多次都沒有用。

鄰居透過許姓友人在臉書上說，「他們一生一次的求婚，我們卻周周上演...」、「鄰居們1999不知打了多少次，沒用沒用沒用...就是沒用」並質疑「只因業者有地方政治勢力？」他們打算向監察院告御狀，公務員瀆職不能少，也說「媽媽市長您也評評理」。

霧峰區公所農業課今天說，該家餐廳農地違規使用，去年查報過多次，最近一次是去年11次，都依規呈報市府農業局核處。

市府地政局說，已先後依農業局查報事實，因為把農舍違規做為餐廳、庭園使用，已先後依法予以裁罰6萬和9萬元罰鍰，若不改善可以連續處罰或強制拆除，但這要視目的使用機關，也就是由農業局後續是否再移送認定。

另外，環保局人員昨天上午前往稽查，也已確定開罰，表示雖餐廳現場已無施放彩煙情形，但依掌握的影片，可以初步判定已違反空汙法第32條規定，已開單舉發，將處以1500元以上，5百萬元以下罰鍰。

餐廳張姓女主管昨天向媒體說，餐廳是依客人需求，才會請施放廠商配合，但現已全面停止配合這項活動，對於當天造成客人驚嚇也再次表示歉意。

台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳施放粉塵煙火引起轟然巨響，鄰居不堪其擾，最怕聽到倒數聲。圖／民眾提供
台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳施放粉塵煙火引起轟然巨響，鄰居不堪其擾，最怕聽到倒數聲。圖／民眾提供
台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳因農地違規使用被裁罰兩次。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳因農地違規使用被裁罰兩次。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳因農地違規使用被裁罰。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳因農地違規使用被裁罰。記者黃寅／攝影

農地 鄰居 餐廳

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