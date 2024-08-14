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台中市57家低碳旅館 入住自備盥洗用具享優惠

中央社／ 台中14日電

綠色旅遊逐漸受民眾青睞，降低環境衝擊。台中市觀旅局今天表示，台中市有57家低碳旅館，民眾入住低碳旅館，自備環保盥洗用具、毛巾等，業者將供住宿價格優惠回饋。

永續概念盛行，許多旅客選擇對環境友善的方式規劃遊程。環境部公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自明年1月1日起，針對旅宿業一次用旅宿用品加以限制，以因應國際趨勢及減少塑膠廢棄物。

台中市觀旅局今天透過新聞稿表示，市府推動綠色旅遊，透過「台中市低碳旅館認證計畫」建構完善的低碳環境，認證優質低碳旅館，鼓勵全市旅宿業落實永續發展及環境保護責任的使命感。目前台中市低碳旅館有57家，將持續輔導、鼓勵轄內旅館業者加入低碳旅館行列。

觀旅局呼籲民眾及早因應，旅遊時自備盥洗及個人衛生用品，期盼業者和旅客共同努力，響應全民綠生活，將減塑、減少垃圾等環保行為落實於生活中，為環境永續盡一份心力。

低碳 台中市 永續

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