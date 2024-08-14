濁水溪砂石車空汙 中彰投雲聯手查

濁水溪河道疏濬是國內重要砂石來源，不過沿線砂石運輸導致空汙、揚塵。南投縣稽查人力、機具不足，縣府與台中、彰化、雲林串連規畫「砂車專案」，4縣市出動人力、機具，在南投濁水溪沿線聯合稽查。縣府表示，這是4縣市首度合作，「一條龍」加強管制砂石產業，未來將協助彰化、雲林等地，每個月進行4縣市聯合稽查。

縣府指出，濁水溪是中部重要水資源，河道疏濬砂石則是國內建材重要來源，但沿線土石加工業、疏濬工程及砂石車往來頻繁，但部分砂石車卻未做好揚塵防制、引擎排放廢氣等造成空汙。

南投環保局加強砂石車路邊攔檢，縣府統計，今年1至7月稽查25場次、攔檢180輛次，開罰39輛排放廢氣超標，稽查人員取締時發現，駕駛會通報繞道規避稽查。

南投縣環保局表示，縣內環保稽查人力有限，難以在各砂石車便道或重要路口同步攔查，串連台中、彰化、雲林規畫「砂車專案」，4縣市首度合作，出動人力及檢測機器，部署南投濁水溪沿線，針對砂石車多點位同步攔查。

縣府表示，藉由多點位攔查，防堵砂石車繞道閃避取締，稽查車斗覆蓋、滴漏泥水及排煙不透光率等，彙整其進出場動向，各縣市同日下午再針對轄區內的砂石場、疏濬工程或營建工地稽查，強化土石加工產業鏈「一條龍」聯合稽查。

環保局長李易書說，本月起會透過4縣市合作模式，每月不定期聯合稽查，不只南投縣，未來也將協助彰化、雲林等地，加強管制砂石產業，促使業者防制空汙，改善濁水溪沿線空氣品質。