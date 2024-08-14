中捷明年預估虧6.2億 商業空間閒置

台中市政府市政會議昨天通過台中捷運2025年事業計畫，中捷運量連續3年成長，預估明年收益5.2億餘元，支出近11.5億元，推估虧損6.2億。中捷預估，目前僅有單一路線，在捷運藍線上路前，盡量「少虧為贏」。議員批評，中捷場站商業空間閒置嚴重，今年可能就把資本額35億全虧光，要求開源節流。

台中市交通局昨提出「台中捷運2025年事業計畫」，昨天市政會議通過，將送市議會審議。中捷指出，2023年全年平均日運量為3.65萬人次，2024年1至4月平均日運量4.28萬人次，以去年成長17%，明年預估平均日運量再增為4.9萬人次。

中捷表示，中捷綠線2021年通車後受疫情影響，2023年走出陰霾，加上公共運輸定期票上線，帶動運量成長，去年10月雙十國慶單日運量6.1萬人次，12月整月運量137.2萬人次，都創下通車以來的最高紀錄。

根據中捷事業報告，明年收入為客運收入與廣告收入等，約5.2億餘元，支出約11.49億餘元，包含人事、水電、維修保養等費用，預計年度虧損6.2億。

中捷解釋，捷運路網成形後，才能達到經濟規模，預估在捷運藍線興建完成前，中捷以維持財務穩定為目標；目前藍線正在進行綜合規畫，保守估計至少12年才能通車營運。

民進黨議員陳淑華說，中捷虧損累計到去年已逼近26億元，今年預估虧損7.3億元，今年可能就會把資本額全虧光；近年中捷運量增加，但未達到原本預估目標，加上屢次發生安全事件，應加強安全投資。議員曾朝榮說，市府不能以「開源節流」模糊帶過，更不能等藍線營運。

國民黨議員張廖乃綸說，光靠綠線要達成盈餘不容易，應加強商業空間營運，尤其市府站位於黃金地段，接近七期百貨商圈，應發揮「金雞母」效應。台中市審計處檢討，中捷與台鐵轉乘場站松竹站、大慶站、高鐵台中站閒置率100%，應積極改善。

中捷表示，目前僅剩市府站2處商業空間招租中，其餘商業空間皆已簽約，準備進駐營運，包含無人咖啡機、KTV電話亭、早餐車等；北屯機廠設置太陽光電系統，每年應收增加750萬元，今年將再擴充設備。