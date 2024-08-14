農地餐廳施放彩煙嚇人 中市府要罰

台中霧峰親子、寵物餐廳「窩草的日子」日前舉辦寶寶性別揭曉派對，施放彩煙時引發轟然巨響、粉紅煙塵漫天飄散，消費者紛紛逃離，還有人眼睛不適、受驚嚇投訴，網友直呼「簡直是八仙塵爆翻版」。業者致歉說，平常依客人要求請廠商施放，往後將停止該活動。

中市環保局昨稽查表示，從現場影片研判，已違反空汙法「產生明顯粒狀汙染物」，將罰1500元至500萬元。農業局指出，餐廳所在土地屬農地，已違反使用分區，將移請地政局依法開罰。

議員張芬郁說，該餐廳已多次遭投訴噪音與燃放煙火等，應稽查是否為農地非農用。中市消防局表示，彩煙煙火為一般煙火，屬於有顏色的煙霧，與八仙塵爆的粉塵不同；因非屬爆竹煙火條例的專業煙火，施放不需申請，但須慎選地點；若大量施放，恐造成汙染。

這家餐廳位於霧峰，主打親子、寵物友善，廣受該族群歡迎。網友投訴，11日中午親友相約聚餐，現場有其他客人包半場辦性別揭曉派對，在餐廳外草皮施放煙火，轟然巨響嚇壞客人，還有彩色煙霧直衝天際，群眾喊叫、寵物奔逃，現場亂成一團。不少網友說，讓人想到八仙樂園塵爆事件。

中市環保局昨稽查，現場已無施放彩煙，但依據影片，餐廳有「產生明顯粒狀汙染物，散布於空氣」事實，因違規事證屬實將開罰。

消防局呼籲商家及民眾，辦理這類活動可改用蛋糕、甜點或氣球等其他替代物品，如有使用煙火需求務必慎選適當施放地點，減量並依說明施放，以免觸法遭罰。

業者事後在臉書致歉，餐廳張姓女主管說，已全面停止接受客人性別派對揭曉放彩煙，對於當天造成客人驚嚇也再次表示歉意。