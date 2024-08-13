「蔥仔是生廚餘」勸導垃圾分類挨罵 彰化溪湖清潔隊員提告

彰化縣嚴格實施垃圾分類，溪湖鎮劉姓清潔隊員提醒一名鎮民「下次蔥仔要分到生廚餘」，不被對方接受還遭辱罵，鎮公所堅持報案，警方通知這名鎮民到案說明，依涉犯妨害名譽、妨害公務函送偵辦。

鎮公所今發布聲明，昨（12）晚上近7點，兩名清潔隊員在西勢里執行收運垃圾勤務時，發現垃圾袋內有零散的青蔥根莖類，因環保局政策規定若未落實垃圾分類將全車退運，清潔隊員撿起丟入生廚餘桶，並友善提醒以後要注意，未料引起這名鎮民不滿，惡言相向還罵出三字經。

被罵的清潔隊員立刻回報隊部，也繼續完成沿線的收運工作，直到垃圾載運到溪州焚化爐返程下班，因不甘受辱，昨晚10點由鎮長何炳樺陪同，前往溪湖派出所報案和堅持提告。

何炳樺表示，彰化縣環保局垃圾自今年7月1日嚴格要求執行垃圾分類，考核非常嚴厲，鄉鎮市公所如未做好垃圾分類，垃圾車會遭整車退運，無法進場焚化，清潔隊員每月只領取3萬多元薪水，做的卻是最髒的工作，希望鎮民體諒他們的辛勞，共同配合清潔隊做好垃圾分類，鎮公所對昨晚事件深表遺憾，支持隊員捍衛權益。