快訊

雨勢擴大！安比颱風明轉中颱 中南部降雨「紅到發紫」

決裂姑丈羅時豐！侄子強調仍是家人 卻爆案外案「疑無法與他共事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「蔥仔是生廚餘」勸導垃圾分類挨罵 彰化溪湖清潔隊員提告

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮清潔隊員報案，將控告出言汙辱的鎮民。圖／溪湖鎮公所提供
彰化縣溪湖鎮清潔隊員報案，將控告出言汙辱的鎮民。圖／溪湖鎮公所提供

彰化縣嚴格實施垃圾分類，溪湖鎮劉姓清潔隊員提醒一名鎮民「下次蔥仔要分到生廚餘」，不被對方接受還遭辱罵，鎮公所堅持報案，警方通知這名鎮民到案說明，依涉犯妨害名譽、妨害公務函送偵辦。

鎮公所今發布聲明，昨（12）晚上近7點，兩名清潔隊員在西勢里執行收運垃圾勤務時，發現垃圾袋內有零散的青蔥根莖類，因環保局政策規定若未落實垃圾分類將全車退運，清潔隊員撿起丟入生廚餘桶，並友善提醒以後要注意，未料引起這名鎮民不滿，惡言相向還罵出三字經。

被罵的清潔隊員立刻回報隊部，也繼續完成沿線的收運工作，直到垃圾載運到溪州焚化爐返程下班，因不甘受辱，昨晚10點由鎮長何炳樺陪同，前往溪湖派出所報案和堅持提告。

何炳樺表示，彰化縣環保局垃圾自今年7月1日嚴格要求執行垃圾分類，考核非常嚴厲，鄉鎮市公所如未做好垃圾分類，垃圾車會遭整車退運，無法進場焚化，清潔隊員每月只領取3萬多元薪水，做的卻是最髒的工作，希望鎮民體諒他們的辛勞，共同配合清潔隊做好垃圾分類，鎮公所對昨晚事件深表遺憾，支持隊員捍衛權益。

垃圾分類

延伸閱讀

獨／擁毒18Kg遭柬埔寨警方逮捕 竟是新竹市政府前員工

屏縣垃圾分類合格率上半年不到5成 破袋檢查10天合格僅68%

彰化唐伯虎為何「點」秋香？二林官網影片瀏覽逼近3萬人次

新莊男哭求找裝6萬現金錢包 清潔隊鑽2.5噸垃圾翻找物歸原主

相關新聞

中彰投雲「一條龍」聯合稽查 抓濁水溪砂石揚塵空汙

濁水溪河道疏濬是國內重要砂石來源，不過沿線砂石運輸導致空汙、揚塵。南投縣稽查人力不足，與台中、彰化、雲林串連規畫「砂車專...

「蔥仔是生廚餘」勸導垃圾分類挨罵 彰化溪湖清潔隊員提告

彰化縣嚴格實施垃圾分類，溪湖鎮劉姓清潔隊員提醒一名鎮民「下次蔥仔要分到生廚餘」，不被對方接受還遭辱罵，鎮公所堅持報案，警...

影／豐原市區自來水管爆管 豐勢路、豐東路口淹水封路中

豐原區一處自來水管線今天下午疑爆管，大量水流往上衝，路面出現3個大洞，路面淹水，豐勢路和豐東路水淹交通受影響，當地翁子里...

中捷吃掉35億資本額 兩大百貨旁的市府站招商也不易

台中捷運公司今天提出114年度事業計畫，財務方面預估虧損6.2億，比今年預計虧損7.3億減少，議員陳淑華指出今年就會把資...

美國微軟高層肯定中市府智慧成效 盧秀燕：很不容易

台中市長盧秀燕今主持市政會議，她指出市府7月2 2日出訪美國，曾參訪微軟(Microsoft)總部交流，微軟總部高層在社...

台中「窩草的日子」放彩煙引爭議 民代：夜晚常因放煙火和噪音被檢舉

台中市霧峰區「窩草的日子」親子、寵物友善餐廳，前天在戶外舉辦性別派對，因施放彩煙引起轟然巨響，遭現場受驚嚇客人PO網投訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。