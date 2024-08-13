台中豐原水管破裂搶修 逾3000戶停水12小時

台中市豐原地區今天下午豐勢路段的路面出現坑洞且有大量積水，自來水公司獲報派員到場先關水搶修，初步了解為35年前埋設的100pvcp水管破管，3207戶預計停水12小時。

台中豐原區豐勢路翁子段下午路面出現3個坑洞，路面也有積水現象。自來水公司下午3時25分獲報，派員到場搶修。立委江啟臣服務處人員獲知也前往現場關心狀況。

翁子里長連佳振在路面擺放三角錐警示，呼籲用路人注意安全，並在個人臉書公告停水訊息，告知民眾施工期間會斷水，呼籲先儲水，以供使用。

自來水公司表示，初步了解，疑民國78年埋設的100pvcp破管，豐原廠修漏廠商下午4時到現場進行交維措施布設，並隨即關水並登打停水公告，因位處交通要道且地下管障眾多，預計14日凌晨2時30分修復完成並復水。

自來水公司初估，停水受影響戶數約3207戶，富陽路以西，鐵道以南，圓環東路以東及水源路以北一帶。