中彰投雲「一條龍」聯合稽查 抓濁水溪砂石揚塵空汙

濁水溪河道疏濬是國內重要砂石來源，不過沿線砂石運輸導致空汙、揚塵。南投縣稽查人力不足，與台中、彰化、雲林串連規畫「砂車專案」，4縣市將出動人力和檢測機器，在南投縣聯合稽查。縣府表示，這是4縣市首度合作，一條龍式的加強管制砂石產業，未來也將協助彰化、雲林等地，每個月進行4縣市聯合稽查。

縣府指出，濁水溪是中部地區的重要水資源，其河道疏濬產出砂石則是國內水泥建材的重要來源，但因沿線土石加工業、疏濬工程及砂石運輸等車輛往來頻繁，但砂石車未做好揚塵防制、引擎未妥善調校排放廢氣等成為一大空氣汙染來源。

為改善濁水溪沿線因砂石車造成廢氣、揚塵等空汙問題，南投縣環保局加強對砂石車的路邊攔檢取締，經統計，今年1至7月已進行25場次共攔檢180輛，開罰39輛均為排放廢氣超標，而取締時更發現，砂石車駕駛會通報繞道規避稽查。

南投縣環保局表示，由於縣內環保稽查人力有限，難以在各砂石車便道或重要路口等同步攔查，為此串連台中、彰化、雲林規畫「砂車專案」，是4縣市首度合作，出動人力及檢測機器，部署南投縣內濁水溪沿線針對砂石車進行多點位攔查。

藉由多點位攔查，防堵砂石車繞道閃避取締，車斗覆蓋、滴漏泥水及排煙不透光率等，並彙整其進出場動向，各縣市同日下午返轄對砂石場、疏濬工程或營建工地稽查，是強化執行土石加工產業鏈自出場、運輸至終端一條龍的聯合稽查作業。