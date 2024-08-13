中市中山醫大深耕永續 獲三項大獎受肯定

深耕永續，中山醫學大學參加亞太永續行動獎以及台灣永續行動獎項評比，因應高齡社會趨勢推動的多元高齡照護項目，以及行動牙醫、健康扶老攜幼等項目，獲得三項大獎肯定。

台灣永續能源研究基金會為鼓勵各行各業積極以行動實踐聯合國永續發展目標，舉辦「TSAA台灣永續行動獎」，日前在第3屆亞太永續博覽會進行頒獎。

中山醫大今天告訴中央社記者表示，以「Transdisciplinarity Cultivation, Elderly Empowerment,Create LOHAS」計畫獲得亞太永續行動獎評比銅級。副校長兼永續發展推動中心主任何永全表示，計畫因應高齡社會趨勢，積極推動高齡照護，並以台中石岡和彰化社頭為實踐場域，建構樂活生態圈。

他指出，計畫目標在提升民眾的樂齡健康識能、跨齡培力社區志工、促進城鄉場域實踐活動，並導入多元健康老化議題，實現大學社會責任與永續發展的終極目標。

「行動牙醫，健康永續」方案獲台灣永續行動獎金級。中山醫大自2010年起，為解決行動不便的長者及身心障礙者無法外出就醫問題，推動的「牙醫到宅醫療」服務，目前已服務逾2000人次。2017年開設「到宅牙醫醫療」課程，培育人才並將經驗拓展至東南亞新南向國家。

「聽說健康扶老攜幼」計畫獲台灣永續行動獎銅級。針對台灣人口老化、生育率下降及聽力和視覺健康問題，在公私立幼兒園、社區活動中心及長照日托機構等，提供篩檢及衛教服務，結合課程與實務學習，將專業知識回饋社會。

另外，弘光科技大學也透過新聞稿指出，所執行的「深耕低碳綠能永續家園」、「港區舊城友善共融計畫」行動方案，分別獲得台灣永續能源研究基金會2024第四屆「TSAA台灣永續行動獎」SDG7銀獎、SDG11銅獎。

「深耕低碳綠能永續家園」方案透過協助社區換裝LED燈具、裝置風光綠能路燈等措施，每年節電12萬7843度、減少碳排62.2噸，執行團隊以嶄新、視覺化方式紀錄拍攝的「共築低碳宜居社區」微電影，參加2024台北金雕微電影展，也獲得學校新秀獎。