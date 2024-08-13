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彰化北斗出租套房大火釀3死2傷 違章圖說近日寄縣府

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮中山路旁的雙併透天厝及加蓋鐵皮屋大火釀3死2傷慘劇，引起社會大眾再度重視違章出租套房的公共安全。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮中山路旁的雙併透天厝及加蓋鐵皮屋大火釀3死2傷慘劇，引起社會大眾再度重視違章出租套房的公共安全。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮上（7）月30日發生出租套房3死2傷火災，引起社會重視違章隔間套房的公共全安漏洞，縣政府函文全縣26鄉鎮市公所查報類似建築，組成聯合稽查小組依規定作出處置，並預計9月底、10月初寄出違章裁處書給釀重大傷亡的北斗鎮透天厝屋主。

北斗鎮中山路（台一線）旁的雙併透天厝及相連鐵皮屋，上月底發生重大火災，造成3名房客當場死亡，1人重傷、1人輕傷。事後外界才知道透天厝和鐵皮屋分隔成至少20多間套房，每月以4千元至6千元出租給經濟弱勢者及外籍移工，因沒消防設施，火警發生時釀成嚴重傷亡。

縣政府建設處今表示，彰化縣自治條例規定，鄉鎮市公所負責查報違建。北斗鎮公所說，相關查報作業由縣政府主導。

建設處指出，鎮公所目前完成火災透天厝與鐵皮屋的違章圖說，也就是標明哪些建物是違建，縣政府收到後將審查，預計9月底到10月初寄出違章裁處書，房屋所有權人應在一個期限內提出說明，若無正當理由敘明，必須依規定拆除和繳交建築違章罰款。

建設處又表示，北斗鎮出租套房火災慘劇受社會大眾關心，縣政府已通知全縣各鄉鎮市公所查報類似建築，若符合供公眾使用標準，鄉鎮市公所應組成聯合稽查小組檢查消防、建築等公共安全，違法及未盡完善之處都要依相關規定改善。

套房 建築 透天厝

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