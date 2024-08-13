彰化田尾70個骨灰罎沒櫃位可安放 郷長親上火線說明
彰化縣田尾鄉公所整修懷恩堂，有70個骨灰罎放在中殿將滿1年，家屬期盼早日讓先人進櫃位安息；鄉公所今表示，已完成應加強、改善的設施，鄉公所提交相關資料給縣政府建設與民政兩處，可望今年九月底通過審查，鄉民即能請先人進櫃位。
農曆七月民眾都會祭祀先人及「好兄弟」，田尾鄉懷恩堂中殿的菩薩兩側長期放暫厝骨灰罎的景象，讓許多前往祭祀的民眾感到「特別」，這些還沒進櫃位往生者的家屬也紛紛反映，不知親人要等到何時才能安息。
田尾鄉長許淑美說，前年發包納骨堂（懷恩堂）增置納骨櫃位及消防設備改善工程，有新舊建物設施合併的問題，2022年完成設計監造技術服務簽約，因原始資料殘缺不全，鄉公所補正編製相關圖說資料，2023年6月完成懷恩堂正殿使用執照補發手續，同年8月取得建築物變更使用執造併案辦理室內裝修審查許可函。
鄉公所去年6月發包工程，原預計今年2月間完工，後來根據消防局建議，鄉公所變更設計消防設備已完成，另室內裝修及納骨塔櫃位的相關資料分別呈報建設處、民政處，鄉公所樂觀兩項審查可望九月底前通過，即可正式啟用新櫃位。
「鄉公所不是不努力、不積極。」許淑美說，有關工程需公文流程往來鄉公所與上級主管單位，經過積極辦理總算接近完成階段，其實懷恩堂還有5千多個空櫃位，或許方位不符合部分鄉民的期待，又或許鄉民希望先人「住房子」，所以暫厝中殿。
田尾鄉懷恩堂新增約1600個櫃位，新舊合計約3萬2千個櫃位，鄉公所預計第三至第七層的熱門區調整為每櫃2萬5千元，第一層維持原價1萬7千元，第二與最高的第八層2萬元，調價要鄉代會審議通過，鄉公所將提案，鄉代會今表示不排除9月召開臨時會審查。
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