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台中捷運114年估虧逾6億 資本額不足擬增資

中央社／ 台中13日電

台中捷運公司今天在市政會議中提出「114年度事業計畫」，預估明年稅前淨損6.2億多元，台中市交通局長葉昭甫指出，中捷資本額35億元大約能使用到明年，目前內部正就增資方式進行討論。

根據台中捷運公司提出的「114年度事業計畫」，預估明年度收入為新台幣5.2億多元，支出為11.4億多元，稅前淨損6.2億多元，將持續執行各項開源節流計畫，以維持公司財務穩定為目標。

葉昭甫說明，疫情過後，捷運綠線近2年運量雖有提升，但班次增加，成本也提高，今年前4月平均日運量為4.28萬人次，但要達日均量5萬多運量還有差距，想要收支平衡仍有困難。

對於之前預估今年捷運虧損將達7.34億元，葉昭甫表示，根據中捷統計，今年到6月為止，累計虧損1.8億多元，由於下半年市府有多項重大活動登場，運量預估將增加，對捷運收入會有幫助。

中捷指出，明年支出費用主要涵蓋用人費用、水電費用與維修保養等一般性營運支出，參考國內外捷運營運經驗，捷運路網成形後，才能達到經濟規模效益，帶動城市交通轉型，因此，在第2條捷運藍線還未興建完成及投入營運前，將持續執行各項開源節流計畫，以維持公司財務穩定為目標。

台中捷運綠線自民國110年4月正式通車以來，連年虧損，35億元資本額即將用罄，葉昭甫表示，資本額35億元明年還可承擔，但到115年就不足了，目前公司內部正討論增資事宜，至於增資方式是1次增資或分年增資都仍在討論中。

台中捷運 疫情 財務

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