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西洋蜂適合商業飼養 南投林業分署輔導林下經濟

中央社／ 南投縣13日電

南投林業分署今天邀仁愛鄉部落族人參加養蜂及蜂產品推廣課程，這次以西洋蜂為主，分署表示，西洋蜂是平地至低中海拔山區普遍飼養蜂種，適合商業飼養，提供族人多一項選擇。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，先前辦理養蜂及蜂產品推廣課程獲熱烈響應，今天在魚池鄉蜂神森林養蜂場再辦養蜂及蜂產品推廣課程，由養蜂場長王智聰授課，有別上次教授屬於東方蜂的台灣野蜂，這次課程以屬西洋蜂一種的義大利蜂為主。

南投林業分署表示，西洋蜂較東方蜂怕冷，活動範圍平均海拔較東方蜂低，是平地至低中海拔山區普遍飼養蜂種，性格溫順、產蜜量大，適合商業飼養，盼提供部落族人在南投縣內豐富多變林地資源下多一項選擇，以產出各種不同風味特色蜜，發展部落在地經濟。

南投分署表示，氣候變遷下，植物花期更難預料，森林豐富植物及純淨無污染環境更能解決蜜源問題，林業保育署近年積極推動栽植原生蜜源樹種，提高採蜜收穫，有益山林植物授粉與繁衍，部落周邊森林資源豐富，是發展森林蜜良好場所。

南投分署表示，除推廣台灣野蜂，產業界以義大利蜂為主，產銷、管理非常值得學習，因此今天再辦課程邀仁愛鄉原住民部落族人參加，盼透過推動林下經濟發展山村部落綠色經濟，增加工作機會、吸引青年返鄉，並創造與環境共存的經濟產業模式。

南投縣 經濟發展 義大利

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