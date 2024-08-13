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注意！台14線埔霧公路愛蘭段 今起夜間施工管制

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里台14線愛蘭路段分段刨鋪路面，將施工至本月底。但今起至15日為夜間施工，晚上8時至清晨6時實施交管。圖／埔里工務段提供
南投埔里台14線愛蘭路段分段刨鋪路面，將施工至本月底。但今起至15日為夜間施工，晚上8時至清晨6時實施交管。圖／埔里工務段提供

為提升道路行車品質，南投埔里台14線51.8K愛蘭交流道至54K愛蘭橋進行路面改善作業，分段刨鋪路面，縮減車道管制通行，預計施工至本月底。但今天起至15日為夜間施工，晚上8時至清晨6時採半半施工交管，並視現況機動管制。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛兩地的重要道路，更銜接台14甲線通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，車流量大，車輛往來頻繁輾壓，部分道路路面難免凹陷及磨損，為提升該路線路面服務品質，公路局將分段刨鋪路面進行改善。

公路局埔里工務段辦理台14線51.8K愛蘭交流道往埔里方向300公尺處至54K愛蘭橋擇要路段路面改善工程，分段刨鋪路面，採半半施工，每天上午8時至下午5時30分實施管制，例假日不施工，至本月底；今天起至15日（四）則改為晚上8時至清晨6時夜間施工，同樣縮減車道管制通行，視現場狀況機動調整。

埔里工務段表示，台14線51.8K愛蘭交流道至54K愛蘭橋路段施工期間，現有道路較為狹窄，用路人務必耐心等候減速慢行，聽從交管人員指揮通行，或提前改道行駛避開施工路段，共同維護行車安全，若造成不便，也請見諒。

公路局則提醒，民眾可利用省道即時交通資訊系統查詢，或撥打0800-001822及0800-231035，確認施工動態，並查詢最新路況，沿途收聽道路行車廣播、注意電子資訊看板（CMS）內容，以掌握行車沿線道路情形。

南投埔里台14線愛蘭路段分段刨鋪路面，將施工至本月底。但今起至15日為夜間施工，晚上8時至清晨6時實施交管。圖／埔里工務段提供
南投埔里台14線愛蘭路段分段刨鋪路面，將施工至本月底。但今起至15日為夜間施工，晚上8時至清晨6時實施交管。圖／埔里工務段提供
南投埔里台14線愛蘭路段分段刨鋪路面，將施工至本月底。但今起至15日為夜間施工，晚上8時至清晨6時實施交管。圖／埔里工務段提供
南投埔里台14線愛蘭路段分段刨鋪路面，將施工至本月底。但今起至15日為夜間施工，晚上8時至清晨6時實施交管。圖／埔里工務段提供

埔里 清境 車道

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