中捷吃掉35億資本額 兩大百貨旁的市府站招商也不易

台中捷運公司今天提出114年度事業計畫，財務方面預估虧損6.2億，比今年預計虧損7.3億減少，議員陳淑華指出今年就會把資本額35億元吃掉，以這個速度。藍綠議員建議，尋求有效開源節流措施，否則還會吃掉一到兩個資本額。

議員陳淑華指出，台中捷運公司依照目前的虧損狀況，累計虧損金額到2023年達25億多，2024年預計虧損7.3億，今年就會把額定資本額35億吃掉，為了中捷良好營運，財務上必須有所因應。

台中捷運因為最近一年跨運具月票政策，運量略有增加，但還是沒有達到原來財務規劃的預估運量，捷運的虧損在預期內，但從最近幾次中捷安全事件，未來有必要加強擴大安全的投資。

市議員張廖乃綸說，光靠一條綠線要達成盈餘，確實不易，但應積極開源節流，例如，加強場站商業空間的營運與行銷。捷運綠線站點大多位於台中市的黃金地段，例如兩大百貨旁邊的市府站。

但根據審計處提出，捷運站商業空間閒置情形嚴重，松竹站、水安宮站、大慶站、高鐵台中站閒置率達100%。希望交通局及中捷公司能以更新的思維來招商或行銷。