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內政部自購住宅貸款利息補貼 彰縣390戶已提申請

中央社／ 彰化13日電

內政部提供4000戶自購住宅貸款利息補貼，縣府指出，已有390戶提申請，8月31日申請截止時，件數可能超過800件，依去年經驗，約有2/3申請案未過，未通過原因多為所得超標。

內政部113年度自購住宅貸款利息補貼即日起開放申請，8月31日截止，彰化縣優惠貸款額度為新台幣210萬元，利息補貼年限最長20年，含付息不還本之寬限期最長5年。

優惠利率分為2類，第一類優惠利率為郵儲利率減0.533%，適用對象為低收入戶或中低收入戶、身障者或特殊境遇家庭；第二類優惠利率為郵儲利率加0.042%，適用對象為非屬第一類者，且家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額及家庭不動產限額都低於一定金額。

依內政部網站資料，全台自購住宅貸款利息補貼名額有4000戶，彰化縣獲分配172戶，家庭年所得要低於103萬、家庭成員每人每月平均所得低於4萬9805元、家庭動產限額310萬元以及家庭不動產限額549萬，才符合申請資格。

彰縣府建設處建築工程科人員今天接受中央社記者電訪時說，去年彰化縣獲分配名額為196戶，後來有930戶提申請，312戶符合資格，符合資格戶雖超過分配名額，但中央仍協助調撥其他縣市未使用的名額，讓大家都能領到補貼，至於不符合資格的申請案件，原因多為年所得、每月所得等超標。

縣府建設處人員說，截至今天為止，已有390件申請案件，8月底申請截止，預估有800戶提申請，縣府也會協助符合資格的民眾獲得補貼。

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