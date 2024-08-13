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感念榮民奉獻殉職山林 南投林業分署舉行中元祭典

中央社／ 南投縣13日電

政府早年利用森林資源、開闢林道運送木材促進經濟發展，期間有榮民工作殉職，南投林業分署在人倫林道17公里處建造紀念塔，今天舉行中元節秋季祭典，感念當年犧牲奉獻。

農業部林業及自然保育署南投分署今天會同國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處、警政署保安警察第七總隊第六大隊、相關造林業者共50多人，前往水里工作站人倫分站榮民塔舉行秋季祭祀，感念奉獻林業工作榮民，由南投分署副分署長王怡靖擔任主祭官。

南投分署透過新聞稿表示，早期政府利用森林資源、開闢林道運送木材以促進國內經濟發展，但闢修道路過程艱辛危險，有榮民在工作期間殉職，人倫榮民塔祭祀榮民就是當年巒大林區管理處望鄉、人倫工作站（現為南投分署水里工作站望鄉、人倫分站）殉職員工。

王怡靖說，為感念南投分署殉職榮民，南投分署集資於民國50年12月28日在人倫林道17公里處建造紀念塔，感念員工造橋築路、保護山林，每年清明節、中元節舉辦祭祀活動以示敬意，也希望民眾、山友到山區活動、行走林道間，能心存感恩前人為山林付出。

南投縣 榮民

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