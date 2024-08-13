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美國微軟高層肯定中市府智慧成效 盧秀燕：很不容易

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，微軟高層在社群網站，肯定台中市政府的數位表現，很不容易。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，微軟高層在社群網站，肯定台中市政府的數位表現，很不容易。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今主持市政會議，她指出市府7月2 2日出訪美國，曾參訪微軟(Microsoft)總部交流，微軟總部高層在社群網站公開讚許台中市在智慧城市的應用及推動成效，盧說「相當不容易！」

盧秀燕指出，Microsoft在許多國家及城市推動數位服務，十分了解相關業務推動的困難。這次市府團隊訪美行程中，市府向微軟公司介紹台中市在智慧城市的管理、應用及服務現況與成效。

微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟(Kirk Arthur)，日前在社群網站公開讚許台中市政府在智慧城市的推動成效與便民措施。

盧秀燕表示，能被全世界頂尖的科技大公司肯定，相當不容易，更呼籲各局處持續與數位治理局合作，持續精進各項管理與便民服務事項等智慧化工作。

數位治理局長林谷隆在市政會議，以「服務e櫃檯，市民服務大平台」為題進行專案報告，數位局推出「服務e櫃檯」已提供市民線上申辦超過15萬次，不僅讓市民免於舟車勞頓，減少交通往返與紙張浪費的碳排放，大約等於2.3座文心森林公園一年的吸碳量，也是鼓勵市民朋友落實淨零減碳的實際行為。

數位局補充，「服務e櫃檯」整合多種市府線上申辦服務和臨櫃表單下載，設有「關鍵字搜索」功能，方便市民在線上辦理業務。民眾可使用「台中通」App連動登錄，App首頁的「線上申辦」就可直接串連「服務e櫃檯」。

微軟 盧秀燕

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