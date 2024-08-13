台中「窩草的日子」放彩煙引爭議 民代：夜晚常因放煙火和噪音被檢舉

台中市霧峰區「窩草的日子」親子、寵物友善餐廳，前天在戶外舉辦性別派對，因施放彩煙引起轟然巨響，遭現場受驚嚇客人PO網投訴。環保局人員上午前往稽查，已確定開罰。但市議員張芬郁今還加碼要求，認為該餐廳先前已遭多次投訴，市府應就其用地是否為農地非農用進一步了解，如有違規營業情形，也該依法處理。

環保局人員上午說，雖餐廳現場已無施放彩煙情形，但依掌握的影片，可以初步判定已違反空汙法第32條規定，已開單舉發，將處以1500元以上，5百萬元以下罰鍰。