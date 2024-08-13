台中「窩草的日子」放彩煙引爭議 民代：夜晚常因放煙火和噪音被檢舉
台中市霧峰區「窩草的日子」親子、寵物友善餐廳，前天在戶外舉辦性別派對，因施放彩煙引起轟然巨響，遭現場受驚嚇客人PO網投訴。環保局人員上午前往稽查，已確定開罰。但市議員張芬郁今還加碼要求，認為該餐廳先前已遭多次投訴，市府應就其用地是否為農地非農用進一步了解，如有違規營業情形，也該依法處理。
環保局人員上午說，雖餐廳現場已無施放彩煙情形，但依掌握的影片，可以初步判定已違反空汙法第32條規定，已開單舉發，將處以1500元以上，5百萬元以下罰鍰。
張芬郁說，常有民眾陳情，指該餐廳夜晚常有噪音及燃放煙火問題，也曾通報環保局到場勘查，但因噪音事後較難判定，故只能以勸導為主。如今更傳出舉辦性別趴使用粉塵，造成同時段客人耳朵及眼睛不舒服，相關單位應要加強管理，餐廳也應禁止使用危及人體的粉塵（煙）。另並應調查餐廳用地是否為農地非農用？
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