聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中市霧峰「窩草的日子」施放彩煙 環保局稽查確定開罰
台中市霧峰區「窩草的日子」親子、寵物友善餐廳，前天在戶外舉辦性別派對，因施放彩煙引起轟然巨響，遭現場受驚嚇客人PO網投訴。環保局人員上午前往稽查，表示雖現場已無施放彩煙情形，但依掌握的影片，可以初步判定已違反空汙法第32條規定，已開單舉發，將處以1500元以上，5百萬元以下罰鍰。
餐廳張姓女主管說，餐廳是依客人需求，才會請施放廠商配合，但現已全面停止配合這項活動，對於當天造成客人驚嚇也再次表示歉意。
環保局人員上午進到餐廳查看，並在施放彩煙的場地實地勘查。環保局股長劉祥兆說，空汙法第32條第一項第一款規定，餐廳已有「產生明顯之粒狀汙染物，散布於空氣或他人財物。」之事實，因違規事證屬實，因此依法告發。至於確定處罰金額，則待進一步會議討論。
劉祥兆說，因為施放煙火屬消防局管轄，若有餐廳等要施放，應向消防局提出申請，在許可情形下，才可以施放。環保局則是對造成的結果處罰。
台中市消防局表示，日前有民眾在霧峰區親子餐廳舉行寶寶性別派對使用「彩煙煙火（彩煙）」是一般民眾可施放的升空類一般爆竹煙火，非屬爆竹煙火管理條例定義之專業煙火範疇。
消防局今指出，彩煙施放時會以不同顏色煙霧，在空中呈現出漸層飄逸畫面，但若大量施放，恐因煙霧彌漫造成噪音及空氣汙染，嚴重影響附近民眾生活品質，更甚者國外已有因此引發野火造成消防員殉職而遭判刑的慘痛案例發生。
消防局呼籲，各商家及民眾，辦理該類活動可改用蛋糕、甜點或氣球等其他替代物品揭曉寶寶性別，樂趣不減也兼顧安全，如有使用煙火需求務必慎選適當施放地點，減量並依產品使用說明正確施放以免觸法而遭開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言