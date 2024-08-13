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后里三豐路改善6.8公里路面工程費4400萬 本月26日完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里三豐路路面老化，立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添爭取4400萬元經費改善，今天施工，預計本月26日完工。記者游振昇／攝影
台中市后里三豐路路面老化，立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添爭取4400萬元經費改善，今天施工，預計本月26日完工。記者游振昇／攝影

台中市后里區三豐路是重要省道，路面已老化不平，立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添爭取總工程費4400萬元，要全面刨鋪、改善6.8公里路面，今天開始施工，預計本月26日完工。

后里區三豐路台13線58k到63k，啟明學校到九甲七路路段因路面路況不佳，經立委楊瓊瓔與台中市議員陳本添密切聯絡公路單位，今天起開始施工重新加封，楊瓊瓔等人到場，要求公路局中區養護工程分局台中工務段務必要嚴謹施工，維持良好的工程品質，讓用路人有安全行走、行駛的保障。

台13線三豐路是后里區的重要幹道，北起大安溪新義里大橋，南迄大甲溪后豐大橋，經中科后里園區，沿線連接廣福里、墩南里、墩東里、義德里、后里里、公館里等，交通流量大。部分路段路面已磨損嚴重，為改善三豐路路面凹凸不平問題，立委楊瓊瓔和市議員陳本添多次向公路局提出改善建議，成功爭取4400萬元經費，改善台13線三豐路三段到五段路面狀況。

公路局台中工務段今天啟動刨鋪工程，路面將重新鋪設瀝青，提升用路品質；公路局中區養護工程分局台中工務段長陳俊彰指出，后里區三豐路台13線58k到63k路段因部分路面有老化情形，路面需改善長度超過約6.8公里，改善面積約6萬7000平方公尺，總經費需求4400萬元，8月13日至26日辦理老化路段路面刨鋪改善工程。

每天往返三豐路工作的謝姓女子說，該路段好久以來都沒修補，有些路段路面老化不平整，她每天騎機車通勤上下班，要避開大型車輛，顛簸凹凸不平的路面也常要閃來閃去，她很高興終於要改善路面，期待一條更平安的回家的路。

三豐路沿線的廣福里長郭明洲、墩南里長陳輝、墩東里長張建湖、義德里長謝榮慶、后里里長楊春明、公館里長馮詠淮都對刨鋪工程表示感謝；后里里長楊春明表示，改善道路品質可提升交通效率，提升行車舒適性和安全性。

楊瓊瓔說，台13線58k到63k改善路段路面鋪設使用介於10至12年之間，其中三豐路三段、四段的交通流量很大，楊瓊瓔強調，「路平不分中央地方，路人安全最重要」。

后里台13線三豐路路平計畫全面刨鋪、以新料鋪築路面，提升鋪面抗疲勞性及變形能力，可大幅提高道路承載力，延長使用年限。

楊瓊瓔要求施工避開上下班尖峰時段，降低交通影響，也呼籲鄉親施工期間難免會影響交通，完工後將會提供地方優質的道路品質，請鄉親多體諒施工人員的辛勞；公路局台中工務段承諾，施工時間安排在每天上午9點至下午4點，預計本月26日完成。

台中市后里三豐路路面老化，立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添爭取4400萬元經費改善，今天施工，預計本月26日完工。記者游振昇／攝影
台中市后里三豐路路面老化，立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添爭取4400萬元經費改善，今天施工，預計本月26日完工。記者游振昇／攝影
台中市后里三豐路路面老化，立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添爭取4400萬元經費改善，今天施工，預計本月26日完工。記者游振昇／攝影
台中市后里三豐路路面老化，立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添爭取4400萬元經費改善，今天施工，預計本月26日完工。記者游振昇／攝影

后里 楊瓊瓔 老化

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