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明年虧6.2億 中捷：藍線營運前只能「少虧為贏」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今主持政會議，通過中捷明年度事業計畫，預估收人5億多、支出11億，明年虧6.2億元。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今主持政會議，通過中捷明年度事業計畫，預估收人5億多、支出11億，明年虧6.2億元。記者陳秋雲／攝影

台中市政府市政會議今通過中捷2025年度事業計畫，中捷近3年運量成長，2023年平均日運量3.6萬、今年第一季約4.28萬，預估明年再成長達4.9萬人次。雖運量成長，中捷預估在單一綠線行駛期間，只能開源節流、減少虧損，預估明年收入5億2506萬4000元，支出11億4943萬8000元，稅前淨損6億2437萬4千元。

市長盧秀燕今主持市政會議，通過交通局所提出「台中捷運114年度事業計畫」，全案將送市議會審議。中捷指出，2023年台中捷運全日平均運量為3萬6538人次，而2024年截至4月底平均日運量4.28萬人次，相較去年成長約17%。明年預估平均日運量為4.9萬人次，全年總運量約1789萬人次。

中捷表示，2021年綠線通車後即受疫情影響運量，直到2023年逐漸走出疫情陰霾，加上市府舉辦多項大型活動與公司不斷推出新措施，公共運輸定期票上線帶動大眾運輸運量成長，去年10月雙十國慶單日運量6.1萬人次，12月整月運量137.2萬人次，都是通車以來的最高紀錄。

收入項主要是客運收入與廣告收入等，逾5億元；營業成本主要涵蓋用人費用、水電費用與維修保養等一般性營運支出等11.5億，預計虧6.2億。中捷解釋，國內捷運營運經驗，捷運路網成形後才能達到經濟規模效益，帶動城市交通轉型，在捷運藍線興建完成前，中捷持續執行各開源節流，維持財務穩定為目標。藍線營運保守估計至少12年。

中捷指出113年截至4月底電聯車平均準點率為99.84%、112年旅客整體滿意度達94.2%。議員建議，營運管理應再加強，提升人員面對地震、火災或旅客持械、糾紛等緊急狀況應變能力。中捷指出，透過多重災害模擬演練與訓練課程，落實人員應變能力訓練。

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