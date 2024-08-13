台中新社中和街逢雨必淹 水利局啟動排水改善工程

近年強降雨情況顯著，台中市新社區中和街二段逢雨必淹。水利局規劃2個瓶頸點改善，今年度先解決下游、二段280巷內的淹水瓶頸點改善工程，6月1日已開工，預計10月底前完工。

近年來短延時強降雨的情況越來越顯著，使得新社區中和街二段淹水問題愈發頻繁，對當地居民日常生活造成極大困擾，為解決當地淹水問題，台中市水利局今天發布新聞稿說明規劃治水方案。

水利局說明，台中市新社區中和街二段因上游集水區面積達72公頃，原保護標準已無法因應氣候變遷強降雨，每逢豪雨時周邊地區雨水匯集於該處使道路側溝無法負荷，又因下游中和街二段280巷排水系統穿越灌溉溝形成瓶頸段，造成降雨後雨水宣洩不及，易淹水致災。

水利局指出，市府透過辦理「新社區中和街二段280巷排水改善工程」，先行改善280巷排水瓶頸部分，在原有排水溝旁道路下方增設總長約115公尺的地下暗溝、將排水溝穿越灌溉溝處打除重做等方式改善排水瓶頸，以增加當地排水系統排洪量，讓雨水能加速排放至食水嵙溪，完工後期望有效改善中和街二段易淹水問題。