抓到了！大批廢棄舊床墊丟公園現地拆解 台中環局偕警查源頭究辦

台中市大里區大智路686號對面的鳥竹圍公園旁空地，上個月竟被棄置10多張舊彈簧床墊，部分還被拆解焚燒製造髒亂。市議員張芬郁接獲民眾反映，轉請環保局稽查，查出是某家具行戴往棄置，已依違反廢棄物清理法，要求該業主於近日到案說明，依法究辦，並要求盡速清理公園環境，恢復原狀。

張芬郁說，被棄置的彈簧床墊，經拆掉舊床墊棉布後，回收的床架鐵材堆在一旁，部分泡棉、椰子殼等填充物就放火焚燒，製造空汙，公園空地竟成了資源回收拆解場，實在離譜。

環保局稽查時，一度找到拆解舊床墊的2名「阿伯」，其中一人說，不知何人將舊床墊載到公園路邊丟棄，他怕擋到道路車輛通行，就移置到公園空地內，並拆解取出鐵材變賣，廢棉布則任他人前來取用，可覆蓋防止農地雜草孳生。

環保局人員認為說詞牽強，除要求不得再拆解及焚燒廢床墊材，也協同警方透過影像監控稽查，本月2日下午查獲某家具公司將一整車的舊床墊運到公園旁棄置，已依違反廢棄物清理法查處中。

張芬郁說，她6月初曾到大里垃圾場會勘，關切近萬張回收舊床墊難以去化問題。據環保局表示，7月初已委由民間業者採購機械式床墊破碎機，可以更有效率的拆解處理舊床墊。數千張堆置的舊床墊數天內即可完成拆解及回收廢鐵材作業，因此市內各清潔分隊，不會出現拒收或無法去化舊床墊問題。