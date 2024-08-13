溪湖組「反豬屎自救會」 縣府前抗議怒吼

彰化縣府向農業部爭取3.4億元，在溪湖打造畜牧糞尿多元處理中心，當地組成「溪湖反豬屎自救會」昨天發動近200人到縣府抗議，高喊「縣長背信」、「官逼民反」，痛批縣府違反承諾，一度衝破警方防線爆發肢體衝突，經警方舉牌警告，縣府派專人受理陳情，才結束抗爭。

縣府強調，整治東螺溪的關鍵在於解決畜牧廢水，經調查溪湖鎮民，受調查663人中，640人、96.5%支持興建，將與當地居民溝通。

東螺溪常遭沿線畜牧場糞尿汙染，縣府擬在東螺溪旁公有地設處理中心，溪湖鎮西勢里、番婆里鄉親不滿場址就在自家附近，去年8月18日集體到縣府抗議，當地組成反豬屎自救會，昨再由西勢里長蔡福助等人，動員6輛遊覽車約200人抗議。彰化警方動員60名警力戒備。

抗爭民眾拉著「縣府失信於民，官逼民反」布條，批評縣府違背承諾，去年抗議時，縣長機要陳柏村、農業處邱奕志承諾，只要西勢里民反對就不蓋，如今仍繼續推動，公然欺騙里民。

西勢里長蔡福助表示，今年4月里民大會，95%反對設置處理中心，全里總戶數790戶，621戶連署反對，居民已明顯表達反對立場，更質疑未來全縣豬糞尿都會送到溪湖。

農業處副處長蕭麗玲說明，僅收集處理中心方圓3公里畜牧場，收集量能600公噸，不會露天運輸，以管線輸運。不過，抗議民眾反對到底，堅持縣長王惠美出面說明。

王惠美昨不在縣府，警方與自救會溝通許久，群眾鼓譟後衝票警方人牆，發生拉扯衝突，還有人丟水瓶、抗議牌。彰化分局長廖志明舉牌警告，並強勢將抗爭民眾趕出戒護區。縣府派出參議馬英傑接受陳情書，抗爭民眾強調不要蓋，不要再開公聽會、說明會。