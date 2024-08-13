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國姓走山傾斜屋沒錢拆 許淑華伸援

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
凱米颱風帶來強降雨，南投國姓竹坑巷嚴重走山，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，屋主欲哭無淚。記者賴香珊／攝影
凱米颱風帶來強降雨，南投國姓竹坑巷嚴重走山，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，屋主欲哭無淚。記者賴香珊／攝影

凱米颱風帶來驚人雨量，南投國姓竹坑巷嚴重走山，道路中斷，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，但拆除費高達500萬元，受災戶無力負擔。南投縣長許淑華昨會勘，將媒合民間團體協助經費，以免危及下方道路，影響人車出入安全。

另外，台14線埔霧公路是往返南投埔里、仁愛的要道，但64K觀音瀑布段昨晚下起「落石雨」，雙向道路一度中斷，嚇壞用路人。公路單位研判，近日午後對流旺盛，連日山區道路強降雨所致，已清除落石恢復通行，呼籲用路人當心，若發現落石應先通報，勿自行清理。

國姓鄉長邱美玲指出，國姓鄉受颱風影響，國姓、南港、長流等村土石流、淹水，竹坑巷走山，當地2層樓透天厝地基下陷達4米，屋舍嚴重傾斜，縣府建設處及專業結構技師勘定，確認無法居住，昨已貼紅單警示。

許淑華昨到國姓慰問當地6戶災民，並前往竹坑巷勘災。傾斜屋主當場陳情，屋舍已無法住人，但貸款還沒付清，自行拆除得花500萬元，他已無力負擔。

許淑華說，該屋舍體積龐大，若再遇豪大雨，恐加劇走山下陷，下方還有產業道路，常有人車出入，產生安全疑慮，但礙於法令限制，公部門難支應拆除費，將媒合宮廟、慈善單位協助。

受災的吳姓屋主表示，他退休後移居國姓，當初確認房屋有合法水保與丙建建照，才拿老本加上貸款數百萬元購屋，如今風災導致無家可歸，還有貸款要付，更無力拆除，感謝縣府協助及社會關心。

縣府表示，將協助屋主取得中低收入戶身分，透過賑災基金會申請租屋補助；竹坑巷邊坡滑動涉整體坡地安全，將爭取農業部協助。

落石 許淑華

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