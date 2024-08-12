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影／台灣大道增設「警消出勤」智慧路標 確保執勤安全

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市交通局在西屯區台灣大道四段協和消防分隊、協和派出所駐地附近，增設智慧路標警示牌。圖／台中市政府提供
台中市交通局在西屯區台灣大道四段協和消防分隊、協和派出所駐地附近，增設智慧路標警示牌。圖／台中市政府提供

台中市交通局為提升交通安全，近日在西屯區灣大道四段協和消防隊前，雙向道路設置「LED智慧路標警示牌」，目的提醒行經此路段的汽機車駕駛，配合減速，確保消防及警察執勤時能順利出勤，減少可能發生的交通意外。

台灣大道四段是台中市的主要幹道之一，車流量大、車速較快該路段也處於下坡路段，因該處有協和消防分隊、協和派出所等公務駐地，常有勤、任務需緊急出勤，駕駛人若未能及時減速，將可能對執勤中的消防車輛及自身造成安全威脅，市府交通局經聯合會勘後，決定於該路段雙向增設LED智慧路標警示牌。

交通局指出，該款LED智慧路標警示牌具備多項先進功能，當消防分隊的救災救護車輛需緊急出動時，透過值班台設置按鈕，警示牌會自動發出亮眼的閃爍光芒，顯示「警消出勤」的字樣，此設計不僅有助於引起駕駛人的注意，也能提醒用路人立刻放慢車速，讓出緊急通道。

交通局表示，未來將持續關注此系統的運行效果，考慮在其他重要路段推廣類似的智慧路標警示牌，進一步提升全市的交通安全。

消防局呼籲，市民行經台灣大道四段協和消防隊前的駕駛人，務必配合路標提醒，隨時保持警覺，保障自身及救災車輛的行車安全。

台中市交通局在西屯區台灣大道四段協和消防分隊、協和派出所駐地附近，增設智慧路標警示牌。圖／台中市政府提供
台中市交通局在西屯區台灣大道四段協和消防分隊、協和派出所駐地附近，增設智慧路標警示牌。圖／台中市政府提供
台中市交通局在西屯區台灣大道四段協和消防分隊、協和派出所駐地附近，增設智慧路標警示牌。圖／台中市政府提供
台中市交通局在西屯區台灣大道四段協和消防分隊、協和派出所駐地附近，增設智慧路標警示牌。圖／台中市政府提供
台中市交通局在西屯區台灣大道四段協和消防分隊、協和派出所駐地附近，增設智慧路標警示牌。圖／台中市政府提供
台中市交通局在西屯區台灣大道四段協和消防分隊、協和派出所駐地附近，增設智慧路標警示牌。圖／台中市政府提供

台中市 消防隊 警示牌

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