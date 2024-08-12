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推職場托嬰中市府打造員工子女托嬰中心 12月底營運

中央社／ 台中12日電

台中市府打造員工子女托嬰中心，市長盧秀燕今天視察施工現場表示，預計10月中旬招生、12月底收托營運，將招收3班0至2歲幼兒，也盼藉此拋磚引玉推廣職場托嬰。

市府將台灣大道市政大樓文心樓1樓，打造成員工子女托嬰中心，目前正施工中，盧秀燕下午視察施工現場時表示，托育是她任內非常重要施政目標之一，市府跨局處建置托嬰中心，盼拋磚引玉推廣職場托嬰。

盧秀燕表示，從去年9月起市府即開始盤點府內空間，規劃設置員工子女托嬰中心，提供支持性的職場環境協助員工照顧家庭，盼打造更優質工作場域。

盧秀燕強調，職場托嬰可讓員工在家庭、事業兩者兼顧，讓大家願生樂養，同時健全的托嬰環境對企業留才也有益處，而且在接送部分更可減少交通阻塞、達到節能減碳；預計10月中旬招生、12月底收托營運，將招收3班0至2歲幼兒。

市府人事處長沈德蘭指出，這個托嬰中心以公設民營方式設置，提供日間托育服務，班級數規劃為大、中、小3個班，共計48名，以市府各機關現職員工子女或孫子女為收托對象。

子女 托嬰 盧秀燕

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