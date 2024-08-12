彰化縣1999專線電話今起試營運 1通電話服務到底

彰化縣政府也有1999為民服務專線電話了，24小時全年無休單一諮詢窗口，今天起試營運。縣府表示，未來民眾只要在彰化縣行政區轄內，都可以手機或市話撥打1999諮詢縣政相關問題，提供民眾一站式服務，一通電話服務到底。

彰化縣政府表示，現有彰化縣為民服務中心自開始營運以來，每年電話及臨櫃服務件數約4萬件，為進一步提供縣民更貼心與便捷的服務，彰化縣政府建置「1999為民服務專線」，提供24小時全年無休單一諮詢窗口。

縣府表示，在彰化縣轄內民眾只須記一個電話號碼1999，即可透過該專線辦理各項縣政諮詢或路面不平、路容清理與排除及交通號誌故障等緊急通報與立案處理等服務，省去電話一再轉接的困擾，達成單一話務服務窗口目的。

該項服務提供通話前5分鐘免付費，民眾如有需求皆可隨時撥打，即有親切、專業的話務人員為大家服務；至於行政轄區外的民眾，則可透過撥打市話專線04-7531999，服務一樣不打折。

縣府表示，縣府官網也規劃建置1999介紹頁面及案件進度查詢路徑，提供民眾可自行查詢通報案件的狀態，無須再撥電話至服務中心詢問，就可透過網站隨時掌握案件的處理進度。