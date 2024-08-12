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影／彰化樂林食物銀行嚴格把關 受贈戶加入志工行列找回自信

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮樂林食物銀行有許多志工的付出，才能把資源送到最需要的人手上。記者林宛諭／攝影
二林鎮樂林食物銀行有許多志工的付出，才能把資源送到最需要的人手上。記者林宛諭／攝影

彰化縣二林鎮樂林食物銀行榮獲台灣永續能源研究基金會的台灣永續行動獎SDG2消除飢餓金級獎，理事長洪毓雯表示，食物銀行希望能善用社會資源，嚴格把關領取食物和物資的人，甚至志工「明查暗訪」，一旦發現有浪費，即取消領取資格，也鼓勵領取物資的人從受贈者，甚至變成捐贈者，找回自尊與自信。

二林鎮長蔡詩傑2019年為了幫助脆弱家庭、弱勢族群，發起創立樂林食物銀行，樂林食物銀行理事長洪毓雯說，食物銀行匯集各界愛心，目前服務二林鎮、芳苑鄉、竹塘鄉、伸港鄉等12個鄉鎮約二千人，共設有32個社區冰箱據點，也提供各項物資發放。

食物銀行嚴格把關物資發放，針對受助戶提供不同食物和物資，例如有些獨居長輩並不煮飯，而需要熟食，就給餐券到指定店家換便當，有些長輩想自己煮，甚至開出「行動柑仔店」貨車，讓長輩自己選食材和食物。

但以往也曾有領食材的人竟把食材轉賣給小吃店，被機警的志工發現，洪毓雯說，他們會定期訪察案主生活狀況，對於「貪小便宜」、浪費食材的案主也會取消領取資格，尤其針對30、40歲單身壯年族群通常只提供緊急救助，半年後會取消領取資格，希望他們能自力更生。

曾有一名七旬老先生因年輕時疏於照顧家庭，而成為獨居老人，領了一陣子食物和物資，志工鼓勵他也可種菜活動筋骨，後來他不僅回捐食物銀行自己種的菜，還拿到市場去賣，更找回自信。

洪毓雯說，他們也鼓勵受贈戶的子女來幫忙分類食物等志工工作，讓受贈者加入服務行列，因為有些是來自身心障礙者家庭，希望他們的下一代不能只有依賴心理，也能學會付出，未來才更有自立的力量。

由於食物銀行也推動「造食」，利用農產品盛產期，發動志工與多元就業人力製作果乾、菜乾等銷售，收入則成為食物銀行基金，其中12名多元就業人力和志工還因為要做食物加工，而取得丙級烘培及中餐麵食等證照，也增加了就業技能。

二林鎮樂林食物銀行以推廣惜食為出發點，又進化到造食，利用農產品盛產期，發動志工與多元就業人力製作果乾、或點心，充份利用食材。記者林宛諭／攝影
二林鎮樂林食物銀行以推廣惜食為出發點，又進化到造食，利用農產品盛產期，發動志工與多元就業人力製作果乾、或點心，充份利用食材。記者林宛諭／攝影

長輩 食材 食物銀行

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