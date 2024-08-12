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設畜牧糞尿處理中心爆衝突 彰化縣府表示樂與民眾溝通
彰化縣政府為解決豬糞尿問題，向農業部爭取3.4億元打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，規劃設置在長期受畜牧廢水汙染的東螺溪旁公有地，卻遭當地「溪湖反豬屎自救會」抗爭，今天還引發警民衝突。縣府強調，整治東螺溪的關鍵在於解決畜牧廢水，為地方永續發展，縣府樂於與民眾溝通說明。
縣府農業處表示，針對彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心選址，根據以溪湖鎮民對對象的民調顯示，受調查663人中，有640人認同支持興建，占96.5%同意；至於曾經觀摩他廠的數字顯示，663人中，有629人沒有聞到臭味，占94.8%，基於改善東螺溪水質所以向中央爭取經費興建，是在解決汙染的政策，全案目前正在辦理可行性評估階段。
縣府農業處表示，改善東螺溪流域環境，其中整治畜牧廢水為首要目標，經評估比較東螺溪沿岸幾處公有地，目前以顯光段國有地最為適宜，該預定地屬於國有財產土地，鄰近溪湖鎮垃圾處理場，遠離溪湖鎮人口稠密地，以適合管線串接收集的畜牧場為優先，且全廠規劃為密閉式設施，無臭味逸散疑慮。
縣府表示，縣府施政均樂於溝通說明，呼籲所有彰化縣民支持縣府做對的事，讓彰化更美好，縣府整治東螺溪的關鍵在於解決畜牧廢水，為地方永續發展，創造畜牧產業與環保觀光雙贏的契機，縣府責無旁貸。
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