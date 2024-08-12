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影／南投走山…千萬民宅成「傾斜屋」 許淑華出手伸援

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓竹坑巷嚴重走山，當地一棟民宅地基下陷成「傾斜屋」，屋主欲哭無淚。記者賴香珊／攝影
南投國姓竹坑巷嚴重走山，當地一棟民宅地基下陷成「傾斜屋」，屋主欲哭無淚。記者賴香珊／攝影

凱米颱風帶進驚人雨量，南投國姓竹坑巷嚴重走山，道路中斷，當地一棟民宅地基下陷成「傾斜屋」，但屋舍拆除費達500萬元，受災戶無力負擔。南投縣長許淑華今會勘，將媒合民間團體協助經費，以免危及下方道路，影響人車出入安全。

國姓鄉長邱美玲指出，受颱風影響，鄉內國姓、南港、長流等村有土石流、淹水災情，竹坑巷更因此走山，當地一棟2層樓透天厝地基下陷深達4米，屋舍嚴重傾斜，經縣府建設處及專業結構技師等勘定，確認無法居住，今已貼上紅單警示。

南投縣長許淑華今也率建設、社勞處赴國姓慰問當地6戶受災居民，並前往竹坑巷勘災，了解當地走山情形，關心屋舍嚴重傾斜的屋主，屋主則當場向她陳情，其屋舍已無法住人，可貸款還沒付清，又面臨自行拆除費500萬元，他無力負擔。

縣長許淑華說，由於該屋舍體積龐大，若再逢豪大雨，恐加劇該區域走山下陷，且其下方還有產業道路，常有人車出入，有安全疑慮，因此必須拆除，只是礙於法令限制，公部門恐難支應經費，將媒合宮廟、慈善單位等民間團體來協助幫忙。

受災的吳姓屋主則表示，他退休後從台中移居國姓，想安享晚年，確認房屋有合法水保與丙建建照，才拿老本並貸款數百萬元購屋，卻碰上風災，如今無家可歸，還有貸款要付，更面臨巨額拆除費，相當無助，很感謝縣府協助及社會大眾關心。

此外，縣府也針對該受災戶啟動相關補救機制，除了今天發放慰問金外，也已請公所協助他取得中低收入戶身分，並透過賑災基金會申請租屋補助；而其竹坑巷邊坡滑動整治，涉整體山區坡地安全，將爭取農業部農村發展及水土保持署協助。

南投國姓竹坑巷嚴重走山，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，屋主欲哭無淚。記者賴香珊／攝影
南投國姓竹坑巷嚴重走山，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，屋主欲哭無淚。記者賴香珊／攝影
南投國姓竹坑巷嚴重走山，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，縣長許淑華今前往會勘關心。記者賴香珊／攝影
南投國姓竹坑巷嚴重走山，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，縣長許淑華今前往會勘關心。記者賴香珊／攝影
南投國姓竹坑巷嚴重走山，道路中斷，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，縣府建設處今貼紅單警示為危險建築。記者賴香珊／攝影
南投國姓竹坑巷嚴重走山，道路中斷，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，縣府建設處今貼紅單警示為危險建築。記者賴香珊／攝影
南投國姓竹坑巷嚴重走山，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，縣長許淑華（中）今關心受災戶（左）致贈慰問金。記者賴香珊／攝影
南投國姓竹坑巷嚴重走山，當地民宅地基下陷成「傾斜屋」，縣長許淑華（中）今關心受災戶（左）致贈慰問金。記者賴香珊／攝影

許淑華

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