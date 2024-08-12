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彰化溪湖反豬屎自救會集結 前往縣府抗議爆推擠

中央社／ 彰化12日電

溪湖反豬屎自救會反對彰化縣政府計畫在當地興建畜牧糞尿多元化處理中心，今天集結約200人到縣府前抗議，過程中警民爆發推擠，直到縣府參議出面接受陳情書才平息。

溪湖反豬屎自救會反對縣府在當地設置畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，今天由西勢里長蔡福助等人動員約200人到縣府廣場抗議，警方也出動近60名警力戒備。

溪湖鎮西勢里長蔡福助表示，去年8月曾到縣府抗議遞交陳情書，縣府承諾只要西勢里民反對就不會貿然設置，結果縣府仍在進行選址、說明會等程序。

蔡福助說，今年4月西勢里民大會中，有95%出席者通過反對興建畜牧糞尿多元化處理中心；西勢里有790戶，參與紙本連署共621戶，顯示絕大多數里民都反對設置在西勢里。

抗議民眾要求縣長王惠美出面說明，但縣長不在府內，過程中民眾試圖突破警方人牆衝進縣府，爆發拉扯推擠，還有人丟水瓶表達不滿，最後由參議馬英傑接受陳情書，表示會將意見轉達給縣長，才結束這場抗爭。

縣府農業處事後透過訊息表示，縣府為辦理改善東螺溪綠廊串連水環境的可行性評估計畫，初步規劃於溪湖鎮西勢里顯光段國有地設置糞尿處理中心，遠離溪湖鎮人口稠密地，以適合管線串接收集的畜牧場為優先，且全廠規劃為密閉式設施，無臭味逸散疑慮。

農業處表示，如民眾對於政策有不同看法，縣府均樂於溝通說明，但對於有心人士刻意造謠抹黑，意圖阻撓重大建設推動，將依法提告，縣府整治東螺溪的關鍵在於解決畜牧廢水，為地方永續發展，創造畜牧產業與環保觀光雙贏契機。

情書 溪湖鎮 畜牧糞尿

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