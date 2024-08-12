中市議會開臨時會 民進黨要求盧秀燕說明訪美成果
台中市議會今召開程序委員會，決定本屆第四次臨時議程從8月20日至29日，重頭戲是台中審計處說明市府總決算審核報告，另民進黨團提案，要求市長盧秀燕針對訪美作專案報告。
台中市議會8月20日起召開10天臨時會，台中市審計處將說明112年度台中市總算暨附屬單位綜計表審核報告，8月21日由各政黨提案要求市府專案報告。
臨時會5案專案報告，分別是民進黨團提去年及今年自殺及兒虐案件、市長盧秀燕訪美成果及凱米颱風災情及因應共2案，而國民黨團提中捷橘線進度及台中市流行影音中心進度，無黨籍提「靜城專案」成效。
民進黨團總召蕭隆澤表示，盧秀燕7月22日訪美，「進出」美國4次，究竟有何成果，市長應該向市民說明。另中市自殺案件成長，市府應說明有何具體措施可降低自殺率。
國民黨團書記長黃馨慧說，台中流行影音中心蓋好近4年，至今仍未營運，引發外界質疑，要求新聞局說明進度及期程；捷運橘線是機場捷運，衆所關切，要求交通局說明。
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