影／彰化樂林食物銀行獲獎 果乾還外銷到日本
彰化縣二林鎮樂林食物銀行榮獲台灣永續能源研究基金會的台灣永續行動獎SDG2消除飢餓金雞獎，理事長洪毓雯表示，樂林食物銀行以惜食為出發點，整合各界捐助資源，提供食物和物資幫助弱勢族群，更進展到「造食」永續發展，利用農產品盛產期，發動志工與多元就業人力製作果乾、菜乾等銷售，甚至已嚐試外銷日本，收入則成為食物銀行基金，蓄積能量幫助更多人。
二林鎮長蔡詩傑2019年為了幫助脆弱家庭、弱勢族群，發起創立樂林食物銀行，並由洪毓雯擔任樂林食物銀行慈善會理事長募集各界資源，從初期邀集二林鎮各里、社區發展協會加入社區食物冰箱，現已延伸至周邊的大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉、伸港鄉等12個鄉鎮，共設有32個社區冰箱據點，是全台食物冰箱據點最密集的食物銀行。
樂林食物銀行理事長洪毓雯表示，6年來從一開始食物照護60戶脆弱家庭，到現在服務每月近2千人，每月約一萬公斤以上的物資發送，甚至還曾支援發送物資到東部縣市。
洪毓雯說，樂林食物銀行與二林鎮公所協力合作扶助脆弱家庭，也在工研院等單位協助指導下，甚至已運用AI科技管理，來優化物資配送流程，並在農產品盛產期，除了致力延長食物使用期的「續食」，分享給周邊慈善團體或長青食堂，更進化到「造食」，以低價向農民購買盛產農產品，製作成紅龍果吐司、紅龍果乾、菜乾、花生醬等各式產品，成立「樂林傳愛小舖」販售及提供網購，也行銷到台北微風超市、餐廳。
樂林食物銀行甚至開啟與日本跨國合作，與日本島根縣、山形縣的食物銀行進行交流，更與日本企業合作專利果乾機製作果乾，嚐試將紅龍果乾外銷日本，上個月還寄出自製的餅乾到日本給當地弱勢兒童，洪毓雯說，台日食物銀行未來也會在教育、社會照護、農業進行多元合作。
蔡詩傑說，樂林食物銀行有上百名志工當後盾非常難得，志工們分類、運送、甚至再製各界捐贈的食物和食材，發揮愛物惜物、幫助弱勢的精神，很多工作都需公私協力，未來希望把這樣的永續精神繼續發揚光大。
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