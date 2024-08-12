中市經發局、農村水保署作媒！太陽堂老店中秋禮盒上市

歡慶70周年，及搶攻中秋送禮商機，「台中太陽堂老店25號」在台中市經濟發展局、農業部農村發展及水土保持署台中分署、南投分署作媒下，與草嶺產區「花囍田咖啡」合作攜手推出中秋限量「台灣好餅好咖禮盒」，企業及民眾在8月底前預訂還有早鳥優惠。

創立於1954年的太陽堂老店，位於台中市自由路二段25號 ，前董事長雷文雄曾赴台北學習糕餅技藝，經過多年研發，調配出完美比例皮薄、餡軟，太陽餅銷量累計超過4.5億個以上，足以繞地球一圈、可繞台灣40圈以上，可見受消費大眾喜愛的程度。

第一代的麥芽糕餅，第二代雷文雄研發改良皮薄、酥香、餡軟的太陽餅，廣受大眾喜愛。好餅世代傳，第三代雷曜聰有國家級烘焙乙級證照，全心投入製餅事業，迄今保留手工製餅傳統，每日現做、現烤，創新研發推出減糖養生系列太陽餅，將太陽餅內餡加入海澡糖可減糖55%，較無負擔。

內餡是餅的核心滋味，酥香的油亮黃金色澤餅皮，維持道地太陽餅口感皮薄、酥香、餡軟獨有的特色，有麥芽﹑蜂蜜﹑咖啡﹑胚芽﹑黑糖﹑鳳梨六種口味。

其中，鳳梨太陽餅使用台灣在地土鳳梨製成內餡，酸甜酥香的口感，榮獲經濟部2021年台灣餅創新獎，今年再拿下經濟部台灣好餅銀鑽獎-大小朋友都喜愛的檸檬蛋糕，傳統與創新品牌的經營，是目前太陽餅最多角化經營的業者，並擁有台中、桃園、台北、板橋高鐵及台北微風、台北新光三越百貨，以及機場設點等高級伴手禮市場通路。

在第三代用心經營之下，「太陽堂老店25號」於2017年榮獲經濟部頒發優良創新老店殊榮，並獲總統接見表揚 。

雷曜聰表示，「太陽堂老店25號」一直以「重視品質第一，商譽為先」的經營為宗旨，期許將台中特有糕餅產業發揚光大。2009在台中總店二樓設置太陽餅文化館，以糕餅文化教學及太陽餅DIY手作體驗，接受各年齡層學校戶外教學、親子同遊，以及外國旅客或大學國際生等預約。

雷曜聰強調，「太陽堂老店25號」成就不朽的太陽餅家族傳奇，堅守提供給顧客最安全、美味兼具的台灣味伴手禮，同時，追求員工、企業間共好實現永續發展為目標。

「太陽堂老店25號」歡慶70周年，即日起消費滿2,000元送限量文青帆布袋，拿文青帆布袋回購還可享優惠，符合ESG理念。

周年系列活動中，首波最強檔中秋禮盒「台灣好餅好咖禮盒」，由經發局專門委員林敏棋、農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、南投分署長傅桂霖作媒，「台中太陽堂老店台灣好餅X古坑花囍田精品咖啡」，跨域合作中秋限量禮盒，讓這份好禮傳遞真摯心意。

光輝10月還舉辦「好餅世代愛」免費體驗太陽餅DIY活動，邀請持有貴賓卡會員報名參加，詳細活動內容將公布在FＢ及IG隨時追蹤，掌握最新訊息。

另外，歡樂12月聖誕禮物「好餅週週抽」，消費滿額即可參加抽獎，每周送出經典太陽餅禮盒，壓軸抽ipad，詳細活動內容將公布在「太陽堂老店25號」FB及IG隨時追蹤，掌握最新訊息。

「台灣在地的好味道！」雷曜聰和老婆張秋琴走訪雲林古坑，挑選草嶺產區「花囍田咖啡」喜上加喜代表兩個咖啡家族的結合，用心種植優質的咖啡，阿拉比卡水洗豆，如此的純粹美好，沖一杯咖啡，搭配太陽堂老店的糕餅，要帶給消費者舌尖味蕾新饗宴。

張秋琴說，鳳梨太陽餅榮獲經濟部2021年台灣餅創新獎獨家創新研發，使用台灣在地關廟金鑽鳳梨餡，酥香餅皮、微酸微甜不膩口的內餡口感，太陽餅鳳梨味。

檸檬蛋糕榮獲經濟部2024年台灣餅銀鑽獎，嚴選紐西蘭進口奶油，綿密柔軟蛋糕體，淡淡檸檬清香，淋上檸檬巧克力的脆皮，冷藏後，冰冰涼涼，清爽不膩口。