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可怕！台14線埔霧公路突降「落石雨」 民眾嚇壞

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台14線埔霧公路64K觀音瀑布段昨晚下起「落石雨」，公路單位獲報後立刻派員交維，並調派機具清除落石。圖／公路局埔里工務段提供
台14線埔霧公路64K觀音瀑布段昨晚下起「落石雨」，公路單位獲報後立刻派員交維，並調派機具清除落石。圖／公路局埔里工務段提供

台14線埔霧公路是往返南投埔里、仁愛的交通要道，但64K觀音瀑布段昨晚下起「落石雨」，雙向道路一度中斷，嚇壞用路人。公路單位研判，疑因連日午後大雨所致，清除後恢復通行，並呼籲發現落石勿自行清理，應等待工程人員處置。

台14線埔霧公路是從埔里銜接台14甲線合歡山公路，往返仁愛清境、廬山、合歡山等景點的重要道路，但昨天晚上9時許，該路線64K觀音瀑布段無預警落石，大小石塊從空中墜落，猶如下起「落石雨」，嚇壞用路人。

由於，大小石塊散落路面，雙向道路一度中斷，公路局埔里工務段獲報後，立刻調派保全至現場進行交通維護，並調派重機具前往清除落石，並於當晚11時許完成清理，恢復正常通行。地方則憂心，該路段怎麼會下起「落石雨」

埔里工務段表示，台14線64K觀音瀑布一帶道路邊坡因坡面岩體節理發達、風化破碎，加上近期午後降雨致邊坡含水飽和，偶發岩塊墜落現象，造成無預警落石，今已派員會勘，經空拍檢視暫無立即危險，後續將進一步研擬相關防護機制。

公路局則呼籲，近期午後熱對流旺盛，山區道路常有強降雨發生，非必要應盡量避免上山；如有通行必要，行經易落石路段，請依路側標誌注意路況，小心駕駛，並快速通過。若發現落石，切勿自行清理，等待工程人員處置，以確保自身安全。

台14線埔霧公路64K觀音瀑布段昨晚下起「落石雨」，公路單位呼籲發現落石勿自行清理，應等待工程人員處置。圖／民眾提供
台14線埔霧公路64K觀音瀑布段昨晚下起「落石雨」，公路單位呼籲發現落石勿自行清理，應等待工程人員處置。圖／民眾提供

埔里 落石 觀音

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