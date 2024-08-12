台中商辦大樓停車場人車墜落 市府勒令停用並開罰

台中西屯區精明路一棟商辦大樓機械停車場，11日下午傳出男子停車時墜落地下二樓至三樓之間，送醫治療。市府都發局勒令停止使用，處建築物所有權人、使用人3000元以上15000元以下罰鍰，限期改善或補辦手續，確認安全後，經市府同意才能使用。

台中市消防局11日下午3點獲報，西屯區精明路華廈有人在停機械車位時墜落，消防局派遣中港、專責救護隊前往救援。陳姓駕駛腰部疼痛、額頭割傷送醫治療。

市府都發局說明，這處機械車位位在西屯區精誠路的建築物內，領有使用執照，是地上六層地下2層商辦建築，停車位設置在地下2層，在一樓藉汽車升降機通地下2樓。

都發局表示，此設備是「建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法」發布前設置的汽車用升降機，未領有使用許可證，涉未定期申請安全檢查情事，違反建築法第77條之4規定。

市府都發局已勒令停止使用這處停車場」建築物所有權人、使用人3000元以上15000元以下罰鍰，另須限期改善或補辦車用升降機手續，確認安全後，經市府同意才能使用。