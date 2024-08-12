台中70年太陽堂老店 攜手雲林古坑咖啡跨域結盟

台中創業70年已傳承三代的太陽堂老店，在台中市經發局與水土保持署台中分署及南投分署輔導下，今天宣布與雲林古坑花囍田咖啡莊園進行跨域合作推出台灣好餅好咖禮盒，盼能為跨縣市產業創造更好產值。

太陽餅是台中市知名糕餅，位於太陽餅商圈自由路二段25號的太陽堂老店，從第一代傳承至第三代，已傳承70年，已展店桃園、台北及新北等地，並曾於2017年榮獲經濟部頒發優良創新老店殊榮。

在台中市經發局、農業部農村發展及水土保持署台中分署、南投分署的促成下，「太陽堂老店25號」與雲林古坑花囍田咖啡莊園今天共同在台中市召開記者會宣布，跨域合作推出台灣好餅好咖禮盒，盼能在中秋節檔期營造佳績。

水保署南投分署長傅桂霖致詞指出，彰化、南投、雲林及嘉義等縣市都是南投分署的輔導區域，其中雲林古坑咖啡也是輔導產業之一，這次與台中太陽餅產業進行跨域合作，盼以咖啡結合糕餅，開創更好的產值，也希望大家能「聞著咖啡香去旅行」。

台中市經發局專委林敏棋則說，透過糕餅與咖啡結合，希望能吸引更多年輕人喜歡在地糕餅與咖啡，中秋節即將到來，將兩者結合希望成為中秋最佳禮盒。

太陽堂老店協理張秋琴指出，為了讓更多年輕人能接觸糕餅產業及傳統糕餅文化，將於10月舉辦「好餅世代愛」免費體驗太陽餅DIY活動，12月還有週週抽活動，消費滿額即可參加抽獎。另外，為響應節能減碳，消費滿2000元就送限量文青帆布袋，之後持帆布袋到場消費還能享優惠。