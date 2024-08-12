1999為民服務專線 彰化縣即日起試營運
彰化縣政府「1999為民服務專線」即日起試營運，提供一通電話一站式服務，民眾在彰化縣內以手機或市話撥打「1999」即可緊急通報、諮詢縣政相關問題。
彰化縣政府今天發布訊息，為民服務中心從營運以來，每年電話及臨櫃服務件數約4萬件，為讓縣民更便捷，縣府建置「1999為民服務專線」，於今天開始試營運。
縣府表示，「1999為民服務專線」為24小時全年無休單一諮詢窗口，民眾在彰化縣內只要撥打「1999」，即可透過專線辦理各項縣政諮詢或路面不平、路容清理與排除、交通號誌故障等緊急通報與立案處理等服務，省去電話一再轉接困擾。
「1999為民服務專線」通話前5分鐘免付費，外縣市民眾則可撥打市話專線（04）7531999。
此外，縣府在官網建置1999介紹頁面及案件進度查詢路徑，民眾可自行查詢通報案件狀態，掌握處理進度，不用再撥電話至服務中心詢問，後續縣府將持續滾動檢討優化措施。
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