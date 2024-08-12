水面有泡沫淋浴間噴不出水 台中這家運動中心游泳池遭詬病

有民眾前天發現台中市大里運動中心游泳池有黃垢和泡沫，認為水質糟到不行，市議員江和樹上午也特別發文表示這些泡沫看起來很噁心，且淋浴間有破損、蓮蓬頭噴不出水等缺失，要求運動局應立即改善。

運動局代理局長游志祥說，泡沫是因為了要維持泳池裡的酸鹼度，避免藻類產生而必須投的藥物。在剛投下時會有泡沫產生，但僅是短暫現象。至於淋浴間已立即派人勘查修繕，有安全顧慮的部分會優先處理。

近日天氣炎熱，台中市運動局搭奧運熱潮推出國民運動中心限時免費入場活動，使得台中市6座國民運動中心泳池近日人潮爆量。

有民眾在臉書「大里人聊天室2.0」貼文，指10日上午9時到大里國民暨兒童運動中心游泳，發現超噁的水泡與黃垢，質疑泳池管理品質。此文也引發網友熱烈討論，不少人留言「超噁」、「水質不佳」、「水質更是糟到不行」、「水面都是油垢，超髒的啦」。