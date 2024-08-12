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中市公車老舊 1天8次故障
台中日前發生行駛中的公車突然起火意外，市議員發現市公車平均每天約發生8次故障，且涉及變速箱、轉向系統等核心設備的比例居高不下，凸顯公車老舊已達極限，有更新的迫切性。交通局表示，除請客運業者落實車輛保養及檢查外，也滾動式檢討公車評鑑指標，督促業者注重行車安全。
市議員陳俞融說，全市公車有1393輛，前2年發生5754件故障，每天有近8次；市公車10年車齡以上有490輛，占3成5。市府每年投入27.8億元公車相關預算，頻繁故障不僅影響市民通勤，更威脅到乘客安全，市府應立即調整公車評鑑指標，將車輛故障率和維護情況納入，激勵業者更新車隊，解決問題。
市府回應，目前市公車每天逾7500班次，換算平均每1千班次僅1件故障事件；一家公車業者也表示，全台中1500多輛公車，每輛車一天約跑100多公里，「至少我們的故障率沒那麼高」。
交通局表示，依規定一般公車車齡滿10年、低地板公車12年須汰舊換新，否則會扣補助款。
一名資深客運經理說，疫情後客運駕駛員不足、大眾運具改變，面臨經營困境。如果營運好，當然願意盡量汰舊換新服務大眾，但如果經營困難，就只能以不違法為原則；他說，與其批評公車老舊，不如請政府擴大補助購車，例如在加大補助幅度補助換購電動車，並協助解決充電樁不足的問題，業者才能勇於汰舊換新。
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