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彰化天眼有死角 警方公所不連線

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
到去年底為止，彰化縣警察局建置的路口監錄鏡頭達1萬1574支，各鄉鎮市公所也建置6880支 ，卻因規格不同，無法整合。記者劉明岩／攝影
到去年底為止，彰化縣警察局建置的路口監錄鏡頭達1萬1574支，各鄉鎮市公所也建置6880支 ，卻因規格不同，無法整合。記者劉明岩／攝影

彰化縣警察局建置「天眼防衛網」，到去年共1萬1574支路口監錄鏡頭，各鄉鎮市公所也有6880支，規格卻與警方不同，無法和警方連線。彰化縣審計室建議各公所新建置監錄系統應委由警局辦理，以利資源整合；但多數公所表示，花錢無法決定設置地點，還要維護，配合意願不高。

縣警局曾行文各鄉鎮市公所，建議在新建置錄監系統時，比照伸港及線西鄉，委由縣警局辦理，統一規格，並針對計畫設置地點協調，有效整合資源，符合治安、交通需求，但仍須視各公所的意願。

彰化縣審計室表示，各鄉鎮市公所自行設置監錄攝影鏡頭，卻未與縣警局監控平台連線，建議預先將路口清冊函報警局， 設法整合，讓資源更有效利用。

在各鄉鎮市公所建置的監視鏡頭中，彰化市占過半，達3900支。民政課長黃靜宜表示，公所設置的監錄系統多由民代及村里長建議，公所出錢建置卻無法自行決定地點，後續還要負責維護管理，意願當然不高；花壇鄉公所建置1060支，主任秘書洪文圳表示，在設置地點及維護經費負擔沒有建立共識以前，暫不考慮委由警方建置。  

天眼 警察

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