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台中中央公園停車場 B3滲水停用

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員楊大鋐指出，前市府花10億元建中央公園停車場，5年了，地下3層還在補強。記者陳秋雲╱攝影
台中市議員楊大鋐指出，前市府花10億元建中央公園停車場，5年了，地下3層還在補強。記者陳秋雲╱攝影

台中市在前市長林佳龍任內興建中央公園地下停車場，經費高達10億元，在他卸任前啟用。但停車場地下3樓滲水，5年多來不斷抓滲、補強，有公安疑慮，且損壞範圍持續擴大；停車收費系統也曾長達3年半無法使用，審計處要求檢討改善。台中市府說明，已扣押保固金提告民事求償，將追究相關責任，預計今年可完成發包，進場修復。

中央公園是台中最大公園，位在西屯區水湳經貿園區裡，總面積約67公頃，約2.5個大安森林公園大。今年市府在此辦國慶焰火、中台灣燈會、跨年演唱會，每月平均6、7萬人次到訪。

台中審計處指出，建設局從台中市停車管理處通報中央公園地下停車場地下3樓地板滲水缺失後，僅地下1、2層可用，市府未積極督促施工廠商釐清原因及責任歸屬，已5年仍未改善完成，且損壞範圍持續擴大，要求改善。

市議員楊大鋐指出，這是前市府留下的爛攤子，花了大錢，5年來卻還在「善後」。他要求市府不要只有「補漏」，應徹底檢查基礎工程及停車場結構有沒有公共安全問題，一次解決。

市府表示，中央公園地下停車場規畫地下3層共812格停車位，工程在2017年5月16日完工，同年11月16日驗收合格，2018年8月正式營運，但啟用後問題不斷。

建設局表示，已委託第三方提出鑑定報告，確認滲水瑕疵屬施工缺失，因施工廠商遲未履行保固責任，建設局已扣押保固金並進行求償訴訟；為盡快完成修復設計，市府加速相關行政程序，預計今年可完成發包並進場修復，讓地下3樓停車場開放使用。

審計處另指出，未依契約規範對停車收費管理系統設備進行功能測試，就驗收合格，造成收費系統因無對外連線，無法使用網路，停車管理處未積極解決，致閒置3年6個月均無法使用，多項停車管理設備損壞、閒置。停管處回應，廠商在2021年下旬布建網路後，現已無閒置情形。

停車場 台中市

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