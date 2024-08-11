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彰化二檔兒童劇將登場 一心、萍蓬草劇團上演好戲

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣兒童劇團「萍蓬草兒童劇團」將於9月7日在員林演藝廳演出「小氣財神」，民眾可購票觀賞。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣兒童劇團「萍蓬草兒童劇團」將於9月7日在員林演藝廳演出「小氣財神」，民眾可購票觀賞。圖／彰化縣文化局提供

國立傳統藝術中心今年首度舉辦「兒童歌仔戲親子劇場匯演」，9月1日將在鹿港鎮體育場由「一心戲劇團」演出「審石頭」；彰化縣兒童劇團「萍蓬草兒童劇團」也將於9月7日在員林演藝廳演出「小氣財神」，民眾可購票觀賞。

彰化縣9月有二檔精彩兒童劇將登場，國立傳統藝術中心將傳統歌仔戲結合兒童劇，與6 縣市政府合作辦「兒童歌仔戲親子劇場巡演」，9月1日晚間7時將由彰化縣文化局協辦，由知名「一心戲劇團」在鹿港鎮體育場演出「審石頭」。

「審石頭」改編自民間故事，講述原本村民互助有愛的「安樂村」發生錢包失竊案，青天大老爺三花官審案後，發現嫌疑犯竟然是一顆「石頭」，接著發生一連串三花官機智解案的有趣情節，最後以喜劇收場。

兒童歌仔戲親子劇場巡演在當日下午4時至7時於活動會場還有與傳統戲曲主題相關的藝術推廣親子闖關攤位，包含傳統戲曲樂器、唱腔身段及戲服等體驗，凡參與藝術推廣小市集可憑DM集章，集滿2章即可兌換精美好禮，現場還有文創市集。

萍蓬草兒童劇團則將於9月7日下午2時30分在員林演藝廳演出「小氣財神」，以英國文豪狄更斯作品為藍本，原著故事曾改編為電影《聖誕頌歌》，主角史克洛奇一毛不拔，整天守著錢財，苛刻對待職員、趕走乞討男孩，直到聖誕精靈提醒「人生虛空切勿捕風、錢財絕非生命全部」才幡然醒悟。

萍蓬草兒童劇團團長郭月媚說，此次由駐團導演譚志杰執導，導演目前就讀台藝大跨域表演藝術研究所博士班，全劇溫馨有趣，導演還運用彰化和美鎮卡里善彩虹傘，融入彰化在地特色的道具，重現饒富彰化人情味的溫馨作品，民眾可上兩廳院購票網購票觀賞https://reurl.cc/WxjgVD

國立傳統藝術中心今年首度舉辦「兒童歌仔戲親子劇場匯演」，9月1日將在鹿港鎮體育場由「一心戲劇團」演出「審石頭」。圖／彰化縣文化局提供
國立傳統藝術中心今年首度舉辦「兒童歌仔戲親子劇場匯演」，9月1日將在鹿港鎮體育場由「一心戲劇團」演出「審石頭」。圖／彰化縣文化局提供

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