改善路口交通瓶頸 南投埔里信義路分隔島縮水了

南投埔里信義路和西安路一段交岔路口因車流量大，左轉車輛多易壅塞，甚至常釀事故，為提高通行安全，公路局埔里工務段規畫縮減信義路中央分隔島，並增設左轉西安路一段的左彎專用道，可避免左轉車影響直行主線，以改善路口交通。

埔里信義路和西安路一段、信義路和中山路一段、中山路三段崎下地區等3處路口，因是市區重要道路或與多條道路交會，車流量大，成鎮內3大易壅塞及易肇事路口，公路局埔里工務段為此著手規畫設計，盼改善交通瓶頸，提高通行安全。

其中，信義路和西安路一段路口是銜接埔里市區、國道6號、往仁愛霧社等地的重要路口樞紐，而信義路雙向分別各有兩車道，但左轉西安路一段接國6埔里交流道、左轉西安路1段進市區，車輛待轉時，直行車道僅剩1線，影響行車順暢。

公路局埔里工務段表示，該路口目前雖採多時相交通號誌分流，但左轉車輛仍會影響主線直行車流，內側車輛須切出至外側車道閃避，衍生事故。為減緩左轉車輛對主線行車影響，評估後，拆除縮減該路口的中央分隔島，並進行改善工程。

而信義路的中央分隔島拆除縮減後，行車路面空間增加，雙向路幅變寬後，信義路左轉西安路一段往市區、國6埔里交流道，將可增設1個左彎專用車道，供左轉車輛停等，未來將不會影響直行車流，現有交通號誌也將配合道路改善作更新。