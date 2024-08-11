快訊

台南惡火5死相驗 消防員見「2鸚鵡倖存」感慨：死者逃錯地方了

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

中捷砍人案首調解破局！長髮哥與凶嫌父母未達共識 「賠償金僅一半」下周再開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善路口交通瓶頸 南投埔里信義路分隔島縮水了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為改善南投埔里信義路和西安路1段路口易壅塞釀事故，縮減信義路分隔島，並增設左彎專用道，避免左轉車影響直行車。 記者賴香珊／攝影
為改善南投埔里信義路和西安路1段路口易壅塞釀事故，縮減信義路分隔島，並增設左彎專用道，避免左轉車影響直行車。 記者賴香珊／攝影

南投埔里信義路和西安路一段交岔路口因車流量大，左轉車輛多易壅塞，甚至常釀事故，為提高通行安全，公路局埔里工務段規畫縮減信義路中央分隔島，並增設左轉西安路一段的左彎專用道，可避免左轉車影響直行主線，以改善路口交通。

埔里信義路和西安路一段、信義路和中山路一段、中山路三段崎下地區等3處路口，因是市區重要道路或與多條道路交會，車流量大，成鎮內3大易壅塞及易肇事路口，公路局埔里工務段為此著手規畫設計，盼改善交通瓶頸，提高通行安全。

其中，信義路和西安路一段路口是銜接埔里市區、國道6號、往仁愛霧社等地的重要路口樞紐，而信義路雙向分別各有兩車道，但左轉西安路一段接國6埔里交流道、左轉西安路1段進市區，車輛待轉時，直行車道僅剩1線，影響行車順暢。

公路局埔里工務段表示，該路口目前雖採多時相交通號誌分流，但左轉車輛仍會影響主線直行車流，內側車輛須切出至外側車道閃避，衍生事故。為減緩左轉車輛對主線行車影響，評估後，拆除縮減該路口的中央分隔島，並進行改善工程。

而信義路的中央分隔島拆除縮減後，行車路面空間增加，雙向路幅變寬後，信義路左轉西安路一段往市區、國6埔里交流道，將可增設1個左彎專用車道，供左轉車輛停等，未來將不會影響直行車流，現有交通號誌也將配合道路改善作更新。

埔里工務段表示，信義路的中央分隔島目前已拆除，並以水泥灌漿重新設置，將進行標線畫設作業，該路口交通安全及順暢度可獲改善；另中山路一、三段2個易壅塞路口今年底前也將進行交通設施更新改善，解決當地3大瓶頸路口問題。

為改善南投埔里信義路和西安路1段路口易壅塞釀事故，縮減信義路分隔島，並增設左彎專用道，避免左轉車影響直行車。 記者賴香珊／攝影
為改善南投埔里信義路和西安路1段路口易壅塞釀事故，縮減信義路分隔島，並增設左彎專用道，避免左轉車影響直行車。 記者賴香珊／攝影

埔里 車道

延伸閱讀

鬧烏龍！南投草屯游泳池廠商沒落跑 今起試營運

超跑大型車聚塞爆南投、東草屯休息站 國道3號、6號紫爆

南投科技執法7月取締875件！名間鄉1處路口開單數稱霸

影／南投名間暴雨...台3線淹成「黃河」 居民傻眼：我家門前有小河

相關新聞

中捷吃掉35億資本額 連兩大百貨旁的市府站招商也不易

台中捷運公司今天提出114年度事業計畫，財務方面預估虧損6.2億，比今年預計虧損7.3億減少，議員陳淑華指出今年就會把資...

明年虧6.2億 中捷：藍線營運前只能「少虧為贏」

台中市政府市政會議今通過中捷2025年度事業計畫，中捷近3年運量成長，2023年平均日運量3.6萬、今年第一季約4.28...

台中性別趴放煙火如「八仙塵爆」惹議…環保局上門查了

台中霧峰一家標榜寵物友善的親子餐廳遭網友投訴，現場辦性別趴施放煙火，造成大量粉塵飄散，造成客人紛紛逃竄，引起網友熱議「這...

台中餐廳草地辦性別趴放粉塵煙火 客人嚇壞四竄怕八仙塵爆重演

許多準爸媽近年會為小朋友舉辦性別派對，和親友一起揭曉孩子的性別分享喜悅。但台中市霧峰區一間親子、寵物友善餐廳，前天在戶外...

彰化天眼有死角 警方公所不連線

彰化縣警察局建置「天眼防衛網」，到去年共1萬1574支路口監錄鏡頭，各鄉鎮市公所也有6880支，規格卻與警方不同，無法和...

中市推紙錢減量 集中焚燒量卻大增

台中市推動宮廟紙錢、線香、鞭炮減量，降低空汙。台中市審計處發現，中市低碳宗教場所認證比率不到7%，立案宗教場所紙錢採購量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。