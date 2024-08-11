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中部全國供佛齋僧大會 約2萬人到場禮佛祈福

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
中部全國供佛齋僧大會今天在彰化縣立體育館舉行，約1萬8千位法師長老、信眾、義工齊聚祈福。記者劉明岩／攝影
中部全國供佛齋僧大會今天在彰化縣立體育館舉行，約1萬8千位法師長老、信眾、義工齊聚祈福。記者劉明岩／攝影

中部全國供佛齋僧大會今天在彰化縣立體育館舉行，約1萬8千位法師長老、信眾、義工齊聚祈福，彰化縣長王惠美與會，期待藉由此次盛典，集各方善心願力，以彰化為中心，普施於全國，弘揚孝道，淨化人心，讓社會人心祥和安定，國家繁榮永續。　

儀式是從上午7時40分由「灑淨儀式」揭起莊嚴序幕，隨後辦理「盂蘭盆法會」，下午則有「念佛共修」，恭請慧律長老說法開示，晚間6時恭請果清長老領眾放大蒙山；法會現場免費恭設長生祿位、往生蓮位，供四方信眾及亡者一同沐浴佛恩，希望藉由法會「宏揚孝道、淨化人心」的理念。

王惠美表示，供佛齋僧大會除2020至2022年連續3年因疫情而停辦外，今年已邁入第31年，感謝大會的付出，感謝諸山長老及各方法師的蒞臨，法會「佛、法、僧」佛教三寶齊聚，加上四方遠道而來的信眾大德潛心禮佛，並感謝約5千名志工共同來參與，讓陰陽兩利，不僅讓離世的親人能夠離苦得樂，讓民眾心靈更加安和樂利。

中部全國供佛齋僧大會理事長陳振吉表示，特別感謝王惠美縣長縣府團隊，長期以來的支持，讓大會能如期在農曆七月順利圓滿舉辦，造福鄉親，這是隆重且殊勝機緣，盼鄉親一起來親近佛法，學習佛陀的精神，利益無量眾生。

中部全國供佛齋僧大會總幹事林國華表示，非常感謝諸山長老、法師慈悲應供，感謝十方大德、護法居士共襄盛舉，讓大會順利圓滿。

縣府民政處表示，供佛齋僧源自於佛陀釋迦牟尼佛弟子目犍連，目犍連母親因罪根深結而墮入餓鬼道，目犍連為求化解母親罪業，向佛陀求超脫之道，並發心供養十方僧眾，以福田功德濟度母親，這就是大家耳熟能詳的「目蓮救母」。

中部全國供佛齋僧大會今天在彰化縣立體育館舉行，約1萬8千位法師長老、信眾、義工齊聚祈福，彰化縣長王惠美（右4）也與會。記者劉明岩／攝影
中部全國供佛齋僧大會今天在彰化縣立體育館舉行，約1萬8千位法師長老、信眾、義工齊聚祈福，彰化縣長王惠美（右4）也與會。記者劉明岩／攝影
中部全國供佛齋僧大會今天在彰化縣立體育館舉行，約1萬8千位法師長老、信眾、義工齊聚祈福，彰化縣長王惠美（左4）到場致意。記者劉明岩／攝影
中部全國供佛齋僧大會今天在彰化縣立體育館舉行，約1萬8千位法師長老、信眾、義工齊聚祈福，彰化縣長王惠美（左4）到場致意。記者劉明岩／攝影

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