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彰化「天眼」有死角 警方與公所監視系統各搞各的

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣建置的「天眼防衛網」，到去年全縣已有1萬1574支鏡頭，是六都以外唯一鏡頭數超過1萬支的縣市。記者劉明岩／攝影
彰化縣建置的「天眼防衛網」，到去年全縣已有1萬1574支鏡頭，是六都以外唯一鏡頭數超過1萬支的縣市。記者劉明岩／攝影

為了讓治安無死角，彰化縣警察局建置「天眼防衛網」，到去年共設置1萬1574支路口監視鏡頭，是六都以外唯一破萬的縣市，另各鄉鎮市公所有6880支鏡頭，構築綿密的防護網，但彰化縣審計室認為，公所建置的錄監系統規格與警局不同，也未連線警局平台，建議新建置監錄系統委由警局辦理，以利資源整合。

縣警局表示，已建議鄉鎮市公所在新建置錄監系統時，比照伸港及線西鄉公所委由縣警局辦理，才能統一規格，並針對計畫設置的地點能先行協調，期能符合治安、交通需求，並有效整合資源，不過，仍得視各公所的意願。

在各鄉鎮市公所建置的監視鏡頭中，彰化市公所占了超過一半達3900支。市公所民政課長黃靜宜說，公所設置監錄系統多由民代及村里長建議，如果委由警方建置，設置地點恐無法符合地方民意需求，而且公所出錢建置，無法自行決定地點，後續還要負責維護管理，意願當然不高。

彰化縣審計室指出，彰化縣警察局為滿足治安監控需求，陸續建置網路型路口錄監系統，去年編列設備經費1億6454萬元及維護費7900萬元，在轄內重要路口及治安熱點設置錄監攝影鏡頭計1萬1574支，可連線縣警局監控平台及專屬機房集中儲存，供員警在派出所連網調閱畫面使用。此外，各鄉鎮市公所也自行設置錄監攝影鏡頭共6880支，但未與縣警局監控平台連線。

審計室審計報告指出，縣府雖然積極建置網路型路口錄監系統，運用在治安監控及犯罪偵防，並訂定設置及管理辦法，但未規範錄監系統基本規格，不利整合聯結鄉鎮市公所建置的錄監系統，達成資源有效利用，也缺乏審核及查核公所設置地點及管理維護的作業機制，建議研議訂定，確保錄監系統發揮應有效能。

審計室並建議，各鄉鎮市公所年度的設置路口監視系統，能比照伸港及線西鄉公所委由警察局建置，及預先將路口清冊函報警局，以利整合連線鄉鎮市公所建置的錄監系統及確保效能，達成資源有效利用。

彰化縣建置的「天眼防衛網」，到去年全縣已有1萬1574支鏡頭，是六都以外唯一鏡頭數超過1萬支的縣市。記者劉明岩／攝影
彰化縣建置的「天眼防衛網」，到去年全縣已有1萬1574支鏡頭，是六都以外唯一鏡頭數超過1萬支的縣市。記者劉明岩／攝影

監控 警察

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